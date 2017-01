SOLO LE FALTA EL BAILANDO

La última de Ottavis: un irónico juego de verano

Con crucigramas, ping pong, adivinanzas y reflexiones, el diputado José Ottavis publicó una revista de verano en la costa atlántica bonaerense donde invita a las familias a jugar. Desafíos y chicanas sobre temas de actualidad y cultura general para que el vecino que vacaciona en la costa atlántica lo lleve a las playas.





No sería nada extraño ver a José Ottavis vendiendo churros en un parador playero. El diputado camporista no ahorra herramienta alguna a la hora de seguir aumentando su nivel de conocimiento en el territorio bonaerense.Tras la creación de un reality show y su baile público en Fuerte Apache como forma de protesta ante la posibilidad de que se baje la edad de imputabilidad, ahora el legislador de la provincia de Buenos Aires arremete con una nueva: una revista de juegos para el verano.La misma es llamada “En clave de Verano” y está siendo distribuida por sus militantes en Mar del Plata, Villa Gesell y el partido de La Costa.Algunos de los juegos de la revista, están vinculados a la actividad política del diputado y a su vida personal.De esta forma, su puede llenar un crucigrama con respuestas obvias como “diputado”, “Cristina”, “Moria”, “FPV”, “reality” “peronista”, pero, sin dudas, la más desopilante de todas es aquella que interroga sobre qué golpe de suerte tuvo el legislador en el 2016 y en cuyos casilleros hay que completar “quiniela”.Asimismo, en un ping pong de preguntas y respuestas, Ottavis muestra sus preferencias en temas políticos y de su vida cotidiana.En una breve editorial, José Ottavis reflexiona sobre su forma de encarar la vida y los sueños colectivos. “Tenemos que vivir sin prejuicios porque nos libera para poder ser uno mismo. Todos podemos ser mejores cada día”, asegura Ottavis. Además, remarca la importancia de “vivir cada día para aprender de los errores y saber que podemos salir adelante”.En la revista, también se puede jugar sobre temas de actualidad relacionados con distintas frases twiteadas por personajes públicos como Lionel Messi, Juan Martín del Potro, Marcelo Tinellli, el Papa Francisco, Mauricio Macri y Cristina Kirchner.Por otra parte, contiene varias actividades para los mas pequeños, como laberintos, y juegos para identificar los objetos relacionados.Además de la propuesta lúdica, la revista difundida por Ottavis contiene consejos para el cuidado de la salud en las vacaciones relacionadas a la exposición al sol, la hidratación y la alimentación. También colabora con la campaña de prevención contra el dengue, zika y chikungunya para evitar el contagio y reproducción del mosquito transmisor.Y no faltó la chicana. En un crucigrama para llenar con definiciones horizontales y verticales, el camporista le sacude al saliente exministro de Hacienda Prat Gay al proponerle a la gente que responda a consignas como “nombre del exministro de Economía que se refirió al aumento de las tarifas como el equivalente a dos pizzas” o arremete contra el Jefe de Estado al apuntar “País donde le descubrieron cuentas en paraísos fiscales a Macri”La única que le falta al legislador bonaerense de La Cámpora es aterrizar en las pístas del Bailando. ¿Lo convocará Tinelli?