CONCEJO DELIBERANTE

Contra las cuerdas: piden interpelar a Passaglia por la inundación en San Nicolás

Concejales del oficialismo y la oposición buscarán que el intendente responda en el recinto ante la falta de obras que dejaron al distrito bajo el agua. Para ello, deberán llamar a sesiones extraordinarias.

El interbloque Frente Peronista y la bancada massista en el Concejo Deliberante de San Nicolás, buscarán interpelar al intendente Ismael Passaglia para que brinde respuestas ante la falta de obras que generaron las serias inundaciones en el distrito.Lo llamativo es que, según trascendió, hasta los ediles que responden al intendente estaría dispuestos a avanzar en el llamado del jefe comunal al parlamento local.En San Nicolás, el Concejo tiene 20 bancas, de las cuales siete son del Frente para la Victoria (alineados al intendente), seis al Frente Renovador, dos al peronismo, dos a Cambiemos, una al Movimiento Evita y dos al GEN.En este marco, los ediles que responden a Margarita Stolbizer se niegan a avanzar con una interpelación por las serias inundaciones que tuvieron lugar en el distrito y que afectaron, especialmente, al pueblo La Emilia, donde murió un hombre y numerosas familias perdieron todas sus pertenencias materiales.El objetivo de los concejales, además de encontrar respuestas sobre las obras, es declarar la emergencia Hídrica y Sanitaria, que aún no fue anunciada por el Ejecutivo local.Cabe destacar que el intendente Passaglia asumió al frente de San Nicolás bajo la bandera del Frente para la Victoria y luego se sumó a las filas de Cambiemos. Si bien su pase no fue oficializado como tal (no abandonó el espacio peronista), participó de foros de intendentes de la alianza gobernante.