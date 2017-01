TRAS VARIOS AÑOS ALEJADA

Silvia D'Auro rompió el silencio y dice que perdonó a Jorge Rial

La ex esposa de Jorge Rial reapareció tras varios años de abandonar los medios de comunicación. D'Auro volvió a trabajar en radio y brindó una entrevista para TN Show en donde habló de todo.

Estuvo 21 años con el periodista y la relación terminó en los peores términos. A cinco años de la ruptura, Silvia D'Auro volvió a trabajar en los medios con un nuevo programa radial y brindó una entrevista a TN Show."En 2011, cuando arranqué mi antiguo programa de radio me hice una cuenta de Twitter. De repente, cuando me separé, me empezaron a llover insultos de gente que ni sabía en qué términos me separé. Dije basta. Rial tiene una ametralladora y yo un palito de escarbadiente. No quise confrontar con ningún seguidor ni discutir nada. Simplemente me fui de la red social y listo. Mis amigos me defendían y yo estaba de acuerdo con lo que decían porque sabían la verdad. La gente conoce una sola campana y la verdad que opinan y no saben nada. Nadie conoce la interna realmente de cómo fue. No me gusta. Intenté crecer mucho este tiempo. Las cosas que me pasaron me ayudaron a cambiar. No quería estar en un camino escandaloso. Vi sufrir a mucha gente y no me di cuenta. Hoy no quiero eso", sostuvo Silvia D'Auro.La ex de Rial tiene un nuevo programa de radio y afirmó en TN: "Es un programa para la mujer, para que se valore. Yo padecí violencia de género y nadie abrió la boca. Nadie se hizo eco. Ahora todos hablan de la violencia de género. Estoy mucho más fuerte por un trabajo interno mío. Me salvó la fe. Quiero ayudar a las mujeres. Me propusieron hace tiempo volver a la radio y no acepté porque me pegaban de todos lados. Tengo derecho a vivir, me animé y lo hice".D'Auro fue acusada de abandonar a Morena y Rocío después de la separación y ella le contestó a cada uno que piensa eso: "Mi abuela decía que hagas lo que hagas van a hablar mal porque es más fácil. Prefirieron quedarse con una sola campana y no pensar. Rial tiene un poder muy importante, es difícil luchar contra eso. Hoy la verdad no me interesa lo que digan. Me casé enamorada de Jorge. Dicen que el amor es ciego... un día me desenamoré".Sobre la situación que vive en estos momentos con Rial, la conductora radial afirmó: "Mi vida es el día y la noche a lo que era. Hago lo que siento, no me prohíbo nada. Ahora salgo con mis amigos. Antes era muy impulsiva y hoy más tolerante. No quiero ser nada que me traiga algún malestar. No quiero molestar ni joder a nadie. Prefiero cerrar la boca y esperar que las aguas se calmen. Nos equivocamos los dos. Yo hacía mucho por la familia. Mi vida giraba en torno a él y mis hijas Morena y Rocío. No me arrepiento de nada. Todo lo que viví me tiene que haber servido para algo. Yo no hablo con Jorge ahora. Una vez lo llamé, cuando fue el lío de Morena con Loly en un boliche, le dije qué estaba pasando con la nena, no lo llamé para hablar del divorcio. Me insultó, me colgó y se comunicó con su abogado. Después el mío me llamó y me preguntó ¿qué hiciste?... A mí no me interesa qué pasó con Loly, pero las nenas no tienen nada que ver".D'Auro explicó cuál es la relación que tiene hoy con sus hijas: "Hay un acercamiento con una de ellas, pero no voy a decir con cuál de las dos porque no quiero que nadie se meta con ellas. Me alegro mucho por Morena que pudo hacerse el bypass gástrico".Para finalizar, D'Auro afirmó que aceptaría las disculpas públicas de Jorge Rial después de las palabras del conductor de Intrusos: "Si yo no aceptara una disculpa, no estaría aplicando todo lo que aprendí este último tiempo. Se ensañaron conmigo, pero ya está. Mi dolor fue muy grande y gracias a eso crecí. Yo ya lo perdoné y que él haga lo que quiera".