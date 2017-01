ODEBRETECH

Carrió vuelve a la Justicia por la causa Arribas

Habilitarán la Feria Judicial para que la diputada nacional por la Coalición Cívica – ARI extienda su denuncia contra el titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas.

El próximo martes, la diputada nacional por la Coalición Cívica – ARI y aliada de Cambiemos, Elisa Carrió, deberá presentarse ante la Justicia para ratificar la denuncia por la cual se investiga a Gustavo Arribas, titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Fue habilitada la Feria Judicial para que la legisladora extienda su descargo.“Lo mejor es que este tema se aclare ante la Justicia. Independientemente de mi ratificación, estaría muy contenta de que (Arribas) pueda probar su inocencia en ese ámbito”, dijo Carrió en dialogó con La Nación.Cabe destacar que el encargado de la Agencia de Inteligencia y ex empresario ligado al fútbol, es investigado por presuntos sobornos e implicados en la causa internacional Odebrecht. En definitiva, se trataría de más de medio millón de dólares que recibió de parte del intermediario brasileño Leonardo Meirelles, que fue condenado por el Lava Jato en Brasil.Mientras la causa judicial que salpica de lleno a Arribas avanza, el Presidente utilizó su última aparición en conferencia de prensa para defender al funcionario con quien mantiene una estrecha relación de amistad. “Arribas va a traer los papeles el día 23, cuando vuelva de sus vacaciones”, expresó Mauricio Macri.En ese sentido, el mandatario evitó profundizar en el tema y aseveró que Arribas cuenta con su confianza.Dicha denuncia no es la única que pesa sobre el titular de la AFI, ya que sumó una nueva en las últimas horas y ahora son tres las que lo vinculan a casos de corrupción brasileña. Fue la organización no gubernamental que solicitó a la Oficina Antocorrupción (OA) que investigue al jefe de los espías, tanto de las sospechas vinculadas al Lava Jato como al papel que jugó mercado del fútbol y otros punto llamativos en su declaración jurada.El Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), organización dedicada a la prevención de delitos financieros, presentó denuncias ante la dependencia conducida por Laura Alonso, y en la Unidad de Información Financiera por el dinero que uno de los operadores de las coimas del gigante brasileño Odebrecht envió en 2013 al funcionario.Desde la ONG, consideran que “podrían encontrarse afectadas la ética y la transparencia necesarias para el ejercicio de la función pública, acrecentada dicha exigencia por el cargo que detenta el señor Arribas”, según sostienen los escritos que presentaron Agustín Carrra y Nicolás Macchione, de Cipce.A su vez, piden que tanto la OA como la UIF abran un expediente para investigar las transferencias que el titular de la AFI presuntamente recibió en una cuenta en la sucursal Zurich del Credit Suisse. Se trata de los supuestos cinco giros por un total de US$ 594.518 denunciados por Leonardo Meirelles, operador financiero y cambiario condenado en el marco de la investigación "Lava Jato" en Brasil.