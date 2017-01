¡ARDEN LAS REDES!

La foto ratonera de Cande Tinelli en micro bikini

La "it's girl" dejó atrás su larga cabellera y se cortó el pelo, pero antes de esa radical innovación, se fotografió casi al desnudo. ¡Mirá la foto!





Candelaria Tinelli es una de las "it's girls" con mayor cantidad de seguidores en sus redes sociales. La joven suele compartir selfies hot como así también imágenes de los nuevos tatuajes que se hace. Y cada vez que publica una foto, tiene miles de likes y varios comentarios a favor y en contra.En esta oportunidad, Candelaria usó su cuenta de Instagram para seducir y generó un revuelo con una foto súper hot. La it girl argentina lució sus curvas en una foto blanco y negro que subió a su cuenta personal de Instagram Stories.En la imagen se ve el nuevo look de Cande: la bella morocha se cortó el pelo, algo que sorprendió a todos ya que su cabellera era lo único que mantenía intacta.