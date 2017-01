ENTREVISTA

Mario Baudry analizó las principales figuras del peronismo

Cristina Fernández, Sergio Massa, Julián Domínguez, Fernando Espinoza y Florencio Randazzo, bajo la mirada y el análisis del dirigente peronista de la quinta sección de la provincia de Buenos Aires.

En diálogo con La Tecla, el abogado y dirigente peronista de la quinta sección electoral de la provincia de Buenos Aires, realizó un exhaustivo análisis de cada una de las principales figuras del peronismo a nivel nacional y provincial.Sobre CFK: “Cristina tiene suficiente legitimidad para ser candidata si ella lo decide”-¿Qué opina de una candidatura de Cristina?-La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue dos veces Presidenta, y tiene la legitimidad suficiente para ser candidata si así lo desea. En todas las encuestas tiene 30 puntos de intención de voto, ¿por qué no puede serlo?.En Argentina siempre terminamos demonizando a nuestros expresidentes, y es hora de dejar de hacerlo si queremos ser un país con instituciones fuertes. A mí me gustaría que le brindemos el respeto que se merece, como cualquier expresidente.-Pero muchos en el peronismo quieren que haga un paso al costado.-Como te dije antes, ¿quién tiene el peronómetro para decir quién puede ser candidato y quién no? Si alguien no está de acuerdo con su candidatura, que arme una lista y vaya a interna. En lo personal me gustaría que se convierta más en una referente nacional que esté por encima de las peleas diarias del peronismo. En el mundo, un expresidente no hace más política activa. Igual, la historia la va a reivindicar.-¿Que estén todos adentro incluye a La Cámpora?-Por supuesto. Cuando te dije que el peronismo es un gran movimiento de masas, es eso; uno puede estar de acuerdo o no con su forma de militar en política, pero no por eso hay que excluirlos; son buenos cuadros, hay que permitirles participar, nadie debe negarle ese derecho.Sobre Massa: “Es uno de los mejores dirigentes que ha dado el peronismo”-¿Usted ve a Massa dentro del peronismo?-En este momento, no. Creo que, primero, el peronismo debe dar muestras de que puede ser una opción electoral. Sergio es uno de los mejores dirigentes que ha dado el peronismo en los últimos años. Cuando no estuvo de acuerdo con el anterior Gobierno, hizo un paso al costado y se abrió su propio camino; hizo lo que muchos no se animaron a hacer. Pero si quiere ser Presidente, tiene que tener al peronismo con él.-¿Como lo ve para las elecciones de 2017?-Sergio juntó muy buenos dirigentes políticos, pero que juegan la individual y no la grupal, como le pasa hoy al peronismo. Pero tiene grandes cuadros técnicos, con gran capacidad de gestión. A su espacio lo conduce sólo Sergio Massa, hasta ahorano logró formar una estructura partidaria sólida, todo depende y pasa por él; debe ser muy difícil construir de esa manera, necesitaría construir una estructura política mas sólida, pero eso lleva tiempo.-¿Lo ve de candidato en 2017?-Por supuesto. Tendría que ir de candidato si quiere mantener el poder electoral que hoy posee; si no fuera candidato, las en-cuestas no marcarían los guarismos que marcan hoy. Stolbizer no está a la altura de Sergio, nunca podría igualarlo ni reemplazarlo. Para el peronismo sería muy bueno que no se presente; muchos de sus votos volverían al peronismo, que nunca votarían a Margarita.-¿Y Malena Galmarini de candidata?-Siempre, detrás de cada gran hombre hay una gran mujer, y Malena es eso. Tienen una familia muy sólida, y para dar todas las peleas que Sergio dio en estos años tiene que haber tenido una familia muy unida, si no hubiera sido imposible. Nadie pelea en soledad.Sobre Julián Domínguez: “Julián es el que más ha caminado para reorganizar el peronismo bonaerense”-¿Cómo ve una candidatura de Julián Domínguez?-A pesar de la interna sangrienta que vivió el peronismo después de muchos años de usar el dedo en la designación de candidatos, Julián es la persona que más ha caminado la Provincia este año, y tiene una gran legitimación de la gente, que, en definitiva, es lo más importante; el votante no peronista lo quiere, ahora falta que él se decida a ser o no candidato. Es una decisión muy personal.-Pero en estos días ha sido muy criticado en el peronismo.-Es porque a los dirigentes todavía nos falta ponernos los pantalones largos; estamos más en las peleas internas que en pensar cómo ayudamos a la gente. Nuestros esfuerzos tienen que estar centrados en proponer soluciones prácticas a las acciones de gobierno. En el interior bonaerense, Julián tiene un predicamento único, que no lo tienen otros dirigentes. Su buena imagen puede ayudar al peronismo. Y que las diferencias que tengamos las discutamos en casa, no a través de la tapa de los medios.Sobre Fernando Espinoza: “Es uno de los grandes dirigentes del PJ, alguien con mucho corazón”-¿Cómo ve la gestión de Fernando Espinoza en el PJ?-Es uno de los dirigentes que más han hecho por lograr la unidad del peronismo. Obviamente, tiene sus tiempos, que no siempre coinciden con la ansiedad que tienen otros compañeros; pero para lograr la unidad del 29 de diciembre en el congreso de La Matanza ha sido el dirigente más generoso en la resignación de poder, para tratar de logar la unidad. Se lo puede criticar por muchas cosas, pero nunca por pelear su sentido de unidad.-¿Cómo lo ve para el futuro?-Creo que en los próximos meses tiene un gran trabajo; tenemos que consolidar esa tan ansiada unidad, y su objetivo es formar un gran frente opositor. Va a tener, seguramente, muchos detractores internos, que son aquellos que juegan la personal, pero él tiene claro que el único camino viable es la unidad. Después de haber gobernado La Matanza, creo que tiene la experiencia y la cintura suficiente como para hacer un frente muy amplio, y poner a los mejores; hay que hacer un cambio generacional.Sobre Florencio Randazzo: “Es un gran gestionador, depende de él ser candidato”-¿Ve a Florencio como candidato?-Es una pregunta difícil de contestar, porque ha sido uno de los grandes gestionadores que tuvo el Gobierno anterior, con los documentos y con los trenes, pero durante este año, mientras muchos militantes caminaron la Provincia, él solamente esperó que pase el tiempo. Dependerá de él ser candidato o no. Tuvo la oportunidad de ser Gobernador y optó por no serlo; su candidatura hubiera evitado las internas y ganaba la Provincia cómodamente. Hoy, la historia del país sería distinta.-¿Tendría que estar en este gran armado peronista?-Obviamente. Todos tienen que estar. Alguien como Randazzo, que ha sido un gran administrador, y que tiene una gran proyección nacional, podría ser un gran candidato a Presidente. ¿Por qué tendría que quedar afuera? Yo creo que él está para grandes cosas, no para pelear una diputación o una senaduría, salvo que fuera en unidad; no lo veo en pequeñas peleas, porque si él hubiera querido, ya era Gobernador.