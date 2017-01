CONFLICTO

La Provincia convoca a los médicos, pero no para discutir salarios

Fuentes oficiales aseguraron que la reunión convocada para este jueves “es de mesa técnica, y no se van a discutir paritarias". De esta manera, el Ejecutivo sale al cruce de las versiones que indicaban que el encuentro con los sindicatos que nuclean a los profesionales de la salud era para fijar la pauta salarial.

“El único objeto (de la reunión) es seguir debatiendo algunos aspectos del plan de regularización de becarios, para eliminar la precarización de las figuras de contratación”, informaron fuentes oficiales.Sobre el particular, el Ejecutivo se consignó que “a la fecha, Salud tiene 5000 becarios, de los cuales 1500 corresponden a médicos. Sobre esto, se había diseñado un cronograma que debe comenzar a ejecutarse, y tiene algunas particularidades que van a ser objeto de coordinación, afinamiento, planificación y metodología para hacer adecuadamente los pases.”“Debe quedar claro que no es una paritaria salarial, ya que no se va a discutir ni se va a hacer ningún tipo de propuesta. Esto es sabido por los médicos y todos los sindicatos adheridos. La naturaleza de las mesas técnicas es debatir cuestiones estrictamente de carácter laboral. Será la mesa número 22 de nuestra gestión”, fue la respuesta contundente ante la consulta de si se iba o no a discutir salarios.