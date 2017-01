REUNION

Los Esmeralda se cansaron de esperar y analizan lanzar su propio candidato

Los intendentes del Grupo Esmeralda se reunieron en la quinta de Martín Insaurralde y decidieron que en breve posicionarán a uno de los integrantes del grupo como posible candidato para las elecciones legislativas, ante la indefinición de Florencio Randazzo.

En la quinta del intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, se reunieron ayer con el anfitrión: Juan Pablo De Jesús (La Costa), Fernando Gray (Esteban Echeverría), Juan Zabaleta (Hurlingham), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Gabriel Katopodis (San Martín), y Eduardo Bucca (Bolívar).El encuentro fue para determinar los pasos a seguir, y según pudo averiguar La Tecla, la definición más importante a la que llegaron los intendentes fiue que “no se espera más a nadie, y alguno del grupo va a jugar” en las elecciones legislativas de este año.Los Esmeralda tratan de convencer a Florencio Randazzo para que sea la cabeza de la lista nacional, pero la indefinición del ex ministro de Interior de Cristina parece que les ha colmado la paciencia. Randazzo, recluido en Valeria del Mar, todavía no ha dado ningún indicio concreto acerca de si jugará o no en las legislativas.Esta falta de definición ha llevado a que el grupo de intendentes que más perseguía esa posibilidad hoy comience a analizar otra salida. El próximo paso será elegir a uno de los siete como el posible candidato para una eventual interna en el peronismo.