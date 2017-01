¡TREMENDO!

El bizarro video de "El Dipy" y su mujer para estar en el Bailando

De a poco empieza a conformarse la lista de famosos que van a estar en la pista del Bailando 2017. Actores, bailarines, cantantes y mediáticos ya empezaron a postularse. Así lo hizo, "El Dipy" a través de un tremendo video en las redes sociales.

Después del éxito de El Polaco en el certamen, uno de los cantantes de cumbia más famosos del país busca un lugar en el programa de Marcelo Tinelli. Se trata de El Dipy que, junto a su esposa, está haciendo todo lo que está a su alcance para competir en la pista.En esta oportunidad, El Dipy se pintó la cara e hizo un improvisado "pelopincho dance" al ritmo de Titanic. Además le hizo un encarecido pedido a Marcelo Tinelli."Si no llego a entrar al Bailando tengo dos problemas: uno que no entro, y segundo que no entro más al barrio, ¿ok? Si velás por mi salud y mi integridad, haceme entrar, por favor te lo pido, porque después no vuelvo", rogó el cantante.Los fanáticos del músico enloquecieron con sus videos y no paran de retwittearlo para ayudarlo en la causa. ¿Lo logrará?