EL SECRETO DE SU LOMAZO

Actriz de 42 años despierta ratones en las redes sociales

Mónica Ayos es muy popular en México, donde trabaja de actriz. Desde allí, la rubia cuenta de forma divertida uno de sus secretos para mantener su figura.

Babas me caen por 1plato d papas fritas con queso derretido,,, pero NO sucumbo porque ante todo:INFELIZ 😭😭Que rico es todo lo q hace mal LPM pic.twitter.com/K3l2BZRMJh — monicaayos (@AyosMonica) 17 de enero de 2017

Siempre escapando del frío. Este invierno en #Miami es soñado Una foto publicada por Monica Ayos (@monicaayos) el 5 de Ene de 2017 a la(s) 12:26 PST

Les comparto mas de la Bahía #enteriza #backstage #miamibeach #photo #monicaayos #misvacaciones #Miami #descanso #tomandoenvion Una foto publicada por Monica Ayos (@monicaayos) el 30 de Dic de 2016 a la(s) 8:36 PST

☀️🌴 #vacaciones #Miverano 🙏🏻En nuestro hogar de #miamibeach #southbeach #inlove ❤ @diegooliveraok 💋 Una foto publicada por Monica Ayos (@monicaayos) el 21 de Dic de 2016 a la(s) 9:29 PST

A los 42 años, Mónica Ayos cuenta con un físico y curvas envidiables para cualquier mortal. La actriz, con una carrera consolidada en México, no tiene problemas en mostrarlo y ahora también contó uno de sus secretos.En Twitter, la actriz mostró una foto donde muestra su lomazo en bikini junto a un mensaje a modo de tip: "Babas me caen por un plato de papas fritas con queso derretido, pero NO sucumbo porque ante todo: INFELIZ Que rico es todo lo que hace mal LPM".Y es que para mantener ese lomazo, Mónica lleva a cabo una rutina a base de comidas saludables y entrenamiento. Y los resultados están a la vista, ya que la actriz comparte a diario en su cuenta de Instagram fotos para el infarto. ¡Mirá las últimas!