EEUU

Massa define si viaja o no a la asunción de Trump

El diputado nacional por el Frente Renovador estaría presente en la asunción del Presidente de Estados Unidos. Fue invitado por el ex alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani.

La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca no estuvo exenta de polémicas, como también los invitados que participarán de su juramento el próximo viernes en Whashington. Con la ausencia del presidente Mauricio Macri, se especula que la representación argentina esté a cargo del líder del Frente Renovador Sergio Massa.Es que, el diputado nacional fue invitado por ex alcalde de Nueva York Rudolph Giuliani, que si bien no integraría el gabinete del próximo presidente estadounidense será el responsable en temas de piratería informática luego del escándalo provocado por el hackeo ruso en la campaña electoral.Antes de las elecciones, Massa participó de la convención demócrata, cuando Hillary Clinton quedó como candidata del Partido Demócrata. Cabe destacar que hasta el momento, no se confirmó la asistencia del legislador quien se encuentra en la costa bonaerense y definirá en las próximas horas su presencia en el Capitolio estadounidense para la asunción de Trump.Asimismo, desde el gobierno de la Nación, se informó que el único representante nacional será el embajador, Martín Lousteau.