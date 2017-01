EMBARAZADÍSIMA

A punto de dar a luz, Ximena Capristo confesó cuánto pesa

La morocha transita la semana número 40 de embarazo y la llegada de su primer hijo junto a Gustavo Conti es inminente.

Con mis Feliz 80 kilos de puro amor ❤️ Cero #stress disfrutando 😎 Y esperando lo mas lindo que me dio la vida 👶🏽 #felix #dulceespera #embarazo #pregnancy #9meses #semana40 #babyencamino

Ximena Capristo ya transita el noveno mes de embarazo y no puede ocultar la ansiedad por la llegada de Félix, fruto de su amor con Gustavo Conti.La llegada del bebé debería ser de un momento al otro y aunque esperan que sea parto natural, por los dichos de Ximena, se puede deducir que no descartan hacerle una cesárea, en caso de que el nacimiento se siga demorando."80 kilos de puro amor", escribió en su cuenta de Instagram y agregó: "Cero estrés, disfrutando y esperando lo más lindo que me dio la vida".En la foto se la puede ver a Capristo mientras transita la semana número 40 de su embarazo y la llegada del bebé es inminente. ¡Mirá!