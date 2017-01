VENCIMIENTO

La Provincia prorrogará el impuesto inmobiliario a las zonas inundadas

Fuentes de la gobernación bonaerense anunciaron que el vencimiento del inmobiliario en las zonas afectadas por las inundaciones recibirán el privilegio.

El gobierno bonaerense prorrogará el vencimiento de las partidas del Impuesto Inmobiliario, tanto urbano como rural, para las partidas correspondientes a propiedades ubicadas en zonas afectadas por las inundaciones.Conforme a lo informado por agencia DIB, desde el Ejecutivo bonaerense, actualmente a cargo del vicegobernador Daniel Salvador, detallaron que se dará anuncio de la medida en las próximas horas. La iniciativa de la Provincia se enmarca como parte de la ayuda que se viene brindando a los afectados por las crecidas de las intensas lluvias y las crecidas de los ríos en el norte y noroeste de la provincia, señalaron.Así las cosas, más allá de la crisis en La Emilia que provocó la muerte de un trabajador local, los excesos hídricos continúa complicando en diversos distritos del norte y noroeste bonaerense como General Villegas, Pergamino, Arrecifes, Salto y General Pinto, entre otros.En Pergamino, donde hubo unos 170 evacuados, la situación comenzó a normalizarse sin nuevas lluvias, pero el agua aún no comenzó a bajar. “El distrito va recuperando la calma, el nivel del arroyo se mantiene estable, lo estamos monitoreando, aunque esta vez no desbordó. Sin embargo preocupa que el agua no haya empezado a bajar”, explicó a DIB el intendente local Javier Martínez.Asimismo, dijo que las personas que se encontraban evacuados comenzaron a regresar a sus hogares. “Los vecinos van y vienen saben que los centros comunitarios están abiertos y disponibles ante cualquier necesidad”, agregó.En General Villegas, en tanto, el agua complica ahora a otras dos localidades además de Piedritas, Santa Regina y Santa Eleonora. Las dos nuevas localidades afectadas son Bunge y Villa Sauce, mientras que el Municipio se encuentra realizando trabajos de contención y de limpieza en los canales que rodean a la ciudad cabecera para que no ingrese el agua.Asimismo, en Arrecifes unas 100 personas, habitantes de los barrios ribereños, continuaban evacuadas en tres centros municipales, mientras que unas 40 más se encontraban en casas de familiares.Desde las últimas horas también crece la preocupación en Salto, donde ya se empezaron a realizar evacuaciones preventivas de unas 50 personas después de que las intensas lluvias provocaran la crecida del río homónimo, que alcanzó los 5.5 metros. En Salto, el domingo pasado solo llovió 59 milímetros, pero el agua llega de lo que baja por los distritos Rojas y Colón.Por último, en General Pinto, donde llovieron 100 milímetros en menos de 24 horas, el Municipio se encontraba monitoreando que no desborden los canales de contención.