¿ENVIDIA?

La vio a Laurita Fernández en tapa de Gente y estalló de furia

"¡Cualquier gusanito reventado es tapa!". deslizó en Twitter Mimí, la novia del Tirri, el primo de Marcelo Tinelli. La mala onda entre ambas data de largo tiempo.





Cualquier gusanito reventado es tapa! Voy a orar...🙏🏿🤞🏿🤧🚫🔪🍼🐈✨ Sigo comiendo. Feliz día!😏👋🏿🍱 — MiMi♍️ (@Marielitamimi) 17 de enero de 2017

Debido a la repercusión mediática que ha tenido en el último tiempo, la revista Gente la eligió para ser la tapa de su primer número del año. "Estoy sola… ¡Y me encanta!", reza el título de la nota, en donde se la puede ver a la joven rubia muy sexy, en la piscina.Pero a alguien no le gustó para nada que Laurita sea tapa de revista. Se tarta de Mimi, la novia de El Tirri. Primero salió al cruce en Twitter: "¡Cualquier gusanito reventado es tapa!". Luego, habló en el ciclo radial Por si las moscas. Y atacó con munición gruesa: "A lo mejor todo cambió mucho aquí, pero cuando llegué a Argentina las tapas eran para personas que lo merecían. Si alguien va a ser tapa, por lo menos que sea por una noticia, no por nada".Y siguió: "Yo no siento que (Laurita Fernández) sea para tapa. Si ella hubiera blanqueado lo que todo el mundo quiere escuchar, que ya casi creo que lo van a escuchar, y hubiera dicho 'Sí, me he comido a Fede Bal y estamos juntos', eso sí sería una tapa genial. No una tapa que diga 'Estoy sola, qué sé yo".Pero eso no fue todo. "¿Quién es? No es Moria Casán ni Mirtha Legrand. La tapa era con ellos blanqueando. En esta tapa hay mucho acomodo, no sé de parte de quién, pero es una locura que la pongan en una tapa. Una tapa no es para todos, así que es raro".La pésima relación entre las mujeres data de hace un tiempo atrás, cuando Mimi la acusó de ser una mentirosa y aseguró que en Ideas del Sur todos saben que su romance con Fede Bal no es un simple rumor.