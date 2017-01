BAILE Y POLíTICA

Ottavis tiró un paso por Fuerte Apache

A raíz del desafío de una coreografía del couch Matias Nap, que participó del Bailando entrenando a Federico Bal y Laurita Fernández, el diputado bonaerense bailó junto a 100 jóvenes de ese barrio con el objetivo de generar una reflexión en torno “a la discriminación y estigmatización que sufren los jóvenes de barrios humildes”. Mirá er video,

Una nueva de José Ottavis se vio por el Conurbano bonaerense. El diputado provincial y referente de La Cámpora, bailó en Fuerte Apache para abrir el debate en torno a la baja de la ley de imputabilidadEn este sentido Ottavis explicó que “la acción busca generar un debate más abierto sobre la propuesta de la baja en la edad de imputabilidad” y que sean los mismos jóvenes quienes se puedan manifestar sobre este tema, porque son los que generalmente sufren estigmatización en medios y en funcionarios públicos”Durante el video clip se ve una gráfica que dice “Mi cara, Mi barrio, No es delito. No a la baja en la edad de imputabilidad”.Al respecto Ottavis sostuvo que “bajar la edad de imputabilidad es potenciar la discriminación que recae sobre los jóvenes más humildes de nuestro país, que gracias a las políticas de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal son cada vez más vulnerables” y sostuvo que “los jóvenes necesitan políticas de empleo, educación de calidad, formación profesional, deporte. Estos ejes no aparecen en la agenda del gobierno”.Por otra parte, explicó que “encerrar a jóvenes de 14 y 15 años, que hoy representan menos del 5% de los delitos, en un sistema penal saturado e inviable y que hace tiempo perdió el objetivo de la reinserción, es condenar el futuro de estos pibes a la escuela del delito”.Para finalizar dijo que “recurrir a la baja de imputabilidad no resuelve de ninguna manera el problema de la inseguridad. Necesitamos una buena policía, que no trance con los delincuentes y con los narcotraficantes, necesitamos buenos jueces, que no liberen en 5 minutos a los delincuentes a cambio de algo. Macri y Vidal pretenden resolver el problema cortando por los más débiles: los jóvenes pobres”.