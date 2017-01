Julián Domínguez aclara sus dichos sobre Cristina y Randazzo

En entrevistas con Radio 10 y FM Milenium, que se transcriben a continuación, el ex presidente de la Cámara de Diputados de la Nación pone blanco sobre negro sobre la interpretación que se hizo de una nota anterior sobre la ex presidenta y el dirigente de Chivilcoy. Y da otras definiciones sobre la política del presente y el futuro del peronismo

Su navegador no soporta el formato de audio.

ENTREVISTA CON IVÁN SCHARDGROSKI EN RADIO 10Iván Schardgroski: ¿Va a caminar la provincia de Buenos Aires, Julián?Julián Domínguez: siempre lo hago, lo he hecho en mi lugar, que es donde uno alimenta el sentido que tiene que tener la política. El día que los militantes no tenemos contacto con nuestra gente, la política se vuelve como una cabina telefónica en las que hablamos sólo con nosotros mismos.IS: ¿No es un poco lo que el peronismo ha hecho en este año, Julián?JD: hace mucho tiempo que nos hablamos entre nosotros. Estamos más preocupados por cuestiones personales que por lo que le pasa a la Argentina. La gente hoy nos dice mucho, nos dice muchachos, está gobernando Macri, está endeudando a la Argentina como hacía muchísimos años no se había endeudado, entregando la ciencia y la tecnología que eran señales hacia futuro, cayó la educación, cayó el consumo, sino representamos a la gente la gente va a buscar quien la represente. Ya lo dijo el General Perón, “Con los dirigentes a la cabeza de o con la cabeza de los dirigentes”.IS: Julián, cuando vos dijiste “no se puede poner vino nuevo en vasijas viejas”, fue en función de una eventual candidatura de CFK…JD: No, primero que Cristina planteó ampliar la base de representación política del proyecto nacional, cambiar y sustituir dirigentes, dentro de los cuales ella se incluía, y yo soy parte de ese proceso. Creo que nosotros no podemos mirar esta realidad política y social con los mismos ojos con los que mirábamos hace dos o tres años. Primero porque perdimos en la política, segundo porque hace tiempo que dejamos de ampliar, tercero porque no fuimos capaces de hacer los cambios, y apostamos por la estabilidad de los dirigentes y no por el proceso del pueblo. Por lo tanto, nosotros tenemos, y este es el problema de nuestra cultura política, que nos miramos a nosotros mismos en vez de salir a convocar o a convencer, y tenemos la cabeza pensando en cómo nos calificamos y nos insultamos a nosotros mismos. Esto lo marcó la ex presidenta con mucha claridad: hay que ampliar, hay que cambiar, y hay que sustituir, y ella se incluía en ese proceso. Cómo nosotros no vamos a abrir las puertas a nueva mirada de lo que pasa en la Argentina, seríamos suicidas, seríamos aspirar a ser un sector minoritario de la política y yo, como peronista, tengo vocación de mayoría en la Argentina. Y es necesario un Frente social amplio, donde el movimiento obrero tenga un rol central en la construcción de identidad. Y además, quienes fueron encargados de hacer esta interpretación política fueron los propios compañeros, creo que esto requiere un cambio de mentalidad. Si nosotros seguimos mirando a la política mirando a los propios dirigentes y no a la gente, me parece que nos vamos a equivocar. No sería honesto de mi parte decir algo descalificante hacia la ex presidenta. Sí creo que hay etapas concluidas en la política.IS: ¿Cristina es una?JD: creo que lo mejor que le puede pasar, porque lo dijo ella, no lo digo yo, que ella no se veía conduciendo al peronismo en una elección, ella tiene una mirada más amplia de América Latina. Y lo dijo a cada momento. ¿Cuándo lo dice ella es una estadista y cuando lo digo yo soy un traidor? Nos tenemos que animar a pensar en procesos, qué se yo que quiere hacer Cristina, y entrar en esa discusión es entrar en la discusión que nos propone Macri sobre Cristina sí o Cristina no, y discutir que se está entregando a la Patria, que se están entregando los recursos naturales, que se le sacó en cinco por ciento de las retenciones a recursos no renovables como el petróleo y nadie dijo nada, que se sacó en cinco por ciento de reintegro a las compras con tarjeta de débito y nadie dijo nada, y mientras tanto los compañeros inventan elucubraciones para descalificarnos entre nosotros. Yo no tengo nada que ver, yo no quiero tener nada que ver con esa mentalidad que se intoxican a sí mismos, quiero tener que ver con la mentalidad que se abraza al dolor del pueblo y es capaz de tener una interpretación política.IS: Julián, yo pienso, si Cristina tiene margen para apoyar al candidato de Correa en Ecuador, para apoyar a Lula por la posibilidad de ser candidato, y no ser ella candidata, ¿tiene margen para eso?JD: qué se yo si tiene margen, qué se yo qué quiere hacer ella. Ella nos dijo que no quería hacer más nada, sino ser una estadista dedicada a temas de América Latina, si quiere ser algo, quién le va a decir… mientras tanto nosotros tenemos que buscar nuevos dirigentes que nos interpreten. Lo más retrógrado, monárquico y antidemocrático es no salir a buscar nuevos dirigentes. El peronismo si hay algo que tiene en su ADN es la evolución. Ella misma nos convocó. Por eso a mí me cuesta entender a estos muchachos que siguen hablando en una cabina telefónica, cuidando un orden que ya no está. El único depositario acá es el pueblo. Si ella quiere ser, será. Me parece que es más simple, es un debate nos inmoviliza, nos paraliza, que nos hace retroceder. Yo no soy periodista, soy un hombre de la política, lo que te puedo decir es que los compañeros necesitan transitar ese paso, buscar nuevos dirigentes, abrir nuevas capacidades, promover nuevos liderazgos, y si ella quiere ser, quien le va a decir algo.IS: ¿Qué es de la vida de Florencio Randazzo?JD: yo he charlado un par de veces este año. Yo soy de los que cree que tiene que salir a la cancha y tomar las banderas, como otros dirigentes, y ojalá lo haga. Yo estoy convencido de que no se puede construir un movimiento nacional sin el movimiento obrero. El movimiento obrero y los movimientos sociales van a construir el sentido y la representación de la que yo quiero ser parte. Junto con la comunidad científica, con los industriales nacionales hay que construir un Frente amplio, nacional y social, económico y productivo hay que abrir las puertas a todos los sectores, y para eso hay que tener la vocación, la cabeza y la amplitud. Ahora si nosotros seguimos discutiendo si Cristina si, Cristina no, qué se yo… los dirigentes representas las banderas del interés de la patria.IS: Pero Julián, yo te pregunto por Cristina y vos me decís “hay que mirar nuevos dirigentes”. Yo te pregunto por alguien que yo creo que es un nuevo dirigente y vos me decís que hay que pensar en el movimiento obrero y en los movimientos sociales.JD: pero no lo se, Randazzo tiene que expresar él mismo, es muy difícil poder interpretar a los otros. Ojalá que compita, ojalá que salga al ruedo y abrace a los compañeros. Haría muy bien que un dirigente con el predicamento que tiene él en la sociedad salga a competir y ser parte de un frente político. Porque necesitamos de todo el mundo, de propios y ajenos. Y acá viene la conclusión del razonamiento: el peronismo, el frente amplio nacional social lo que se armó enfrente es muy potente: es sistema financiero internacional, que ni siquiera es liberal, es extractista, que ha entregado los intereses de la Patria, y los recursos naturales como no se había hecho en ningún momento de la historia en tan poco tiempo, requiere que todos los que tengamos una visión de país, todos los que tengamos la bandera azul y blanca la levantemos, sin importar los nombres, este no es un tema de nombres, es un tema de vocación, de representar. Este es un proceso nuevo que requiere una visión nueva del peronismo como institución ycomo movimiento. En este sentido yo planteé una frase que es evangélica, que no se puede poner vino nuevo en vasijas viejas, no se puede mirar un nuevo proceso político y social con las mezquindades con las que las miramos en el pasado, donde en enemigo era un compañero, en vez de convocarlo y abrazarlo. Es momento que los militantes del campo nacional y popular nos dejemos de pensar pelotudeces para dañarnos, y pensar que Macri nos ganó las elecciones por mirarnos el ombligo a nosotros mismos. Si salimos al encuentro de la gente, la gente va a decir que es mucho más importante salir a la conquista que decir pelotudeces de los propios compañeros. La política no tiene la lógica del periodismo, y hay compañeros que se manejan con la lógica del periodismo, de ese periodismo que tiene la lógica de que nosotros nos peleemos.El audio completo en https://radiocut.fm/audiocut/julian-dominguez-el-fin-de-la-metafora-radio-10/#f=search&l=resultENTREVISTA CON DIEGO CORBALÁN EN MILENIUMDIEGO CORBALÁN: Bueno cuéntenos en que anda, ¿caminando la provincia, su provincia de Buenos Aires? ¿Cómo se perfila este año?JD: A ver, lo que estamos haciendo con todos los militantes del justicialismo, del peronismo de la provincia de Buenos Aires es que cada uno en nuestro distrito tratándonos de escucharnos, de alentarnos y de promover a los hombres mejor preparados para que puedan tener oídos bien grandes para poder escuchar las demandas de la gente, de los ciudadanos en las ciudades y las regiones de la provincia para hacer este año la mejor oferta y propuesta política de la más competitiva a la de la provincia, donde nosotros ya hace un año definimos que los grande actores de ese tiempo tenían que ser los intendentes peronistas del fpv que habían ganado las elecciones, porque ellos tenían la confianza de la gente. Estamos trabajando en eso, en proponer mejores capacidades. Hubo un congreso del PJ donde se acordó que todo el que quiera competir fuera acompertir en las elecciones primarias del PJ para que los hombres que surjan de ahí sean quienes mejor interpreten al conjunto de los ciudadanos de nuestra provincia.DC: Bien, ¿y en términos de conducción ? Hay que pensar en el modo de darle al partido una conducción renovada, cristalizar algún liderazgo, digo, el peronismo es muy difícil de que funcionesin liderazgo…JD: La sociedad argentina ha cambiado y yo estoy convencido de que es un tiempo de equipos, no es un tiempo de liderazgos personales. La complejidad de la realidad argentina, la complejidad de la provincia de Buenos Aires requieren de equipos con roles definidos. Nosotros los partidarios tenemos un consejo de partidos que lo encabeza el ex intendente de La Matanza, y un conjunto de intendentes que son los que tienen la principal tarea de articular la relación y el trabajo en el territorio, y después los dirigente legislativos. Entre todos ellos estamos conformando lo que es una unidad de concepción para finalmente poder dar las respuestas del presente y del futuro que nos reclama la sociedad. Los liderazgos y el peronismo surgen con la gente, no surge por acuerdo de cúpulas, por acuerdo de dirigentes. Cada vez que paso eso a nosotros nos fue muy mal. Cuando la gente, que es la que elige los liderazgos, yo creo, y si te digo los atributos que creo que debe tener esta búsqueda de conducir esta etapa presente y futura. Primero mucha amplitud , con la cabeza pensando en el futuro, con una visión renovada de lo que la Argentina necesita .Yo estoy convencido que no se puede pensar la política con la mirada a corto plazo, hay que tener una concepción de como imaginamos a esta provincia y a esta Argentina los próximos 10 años; esta es una provincia que no resiste mas la concentración de gente del conurbano, que requiere una política de desconcentración, que requiere de una política de una estrategia de contención a los jóvenes que no estudian , que no trabaja; buscan una provincia que requiere de las tecnología y conocimiento en el siglo XXI. Estamos trabajando, yo creo que en esta etapa, una expresión moderna y contemporánea requiere capacidad de escucha, si no logramos la diversidad detrás depropósitos compartidos y de una visión compartida de futuro, el peronismo no va a crear nuevos liderazgos.DC: Y acá viene la pregunta obligada. ¿Con Cristina Fernández, con Daniel Scioli, con Florencio Randazzo? ¿Todos pueden sumar?JD: mire, nosotros somos de los que creemos que hay que rescatar lo mejor de cada uno, pero también creo que este tiempo requiere de nuevos liderazgos. Es evangélico esto: no se puede poner vino nuevo en vasijas viejas. Este tiempo requiere de nuevos liderazgos…DC: me quedó claro igual, eh…JD: liderazgos que vengan de la frescura de interpretar los desafíos. Pero estos liderazgos no se crean por decreto, los elige la gente. Los liderazgos que usted mencionó son liderazgos que tienen una historia en el movimiento y que todavía van a ser parte. En particular, la ex presidenta dijo que ella no quería ser parte, sino que iba a tener un rol de mirada con perspectiva histórica y regional. Yo creo que nadie puede desperdiciar a los liderazgos de la democracia. Es más, los liderazgos futuros, deben ser diferentes de los anteriores, porque hay que recoger lo mejor del pasado. No puede haber futuro sino hay síntesis de las mejores experiencias, y corregir lo que sea necesario.DC: la cuestión económica va a gravitar en estas elecciones.JD: mire, si influyera en las elecciones no sería nada, el problema es que está influyendo en la gente. En el empleo, la Argentina no tiene un horizonte de desarrollo productivo, tecnológico, se asumió un endeudamiento de 52 mil millones de dólares, se están cerrando comercios, cayó el consumo, y la respuesta del gobierno es que va a importar más para bajar la inflación. Mañana va a ser peor que hoy, hay una visión política de la economía. Por eso el gran desafío que tenemos los dirigentes es tener la cabeza muy amplia y abierta, y tener la capacidad de buscar lo mejor de cada argentino, las ideas que no nos dejaron crecer hay que dejarlas atrás. La política no debe ser un obstáculo para que la Argentina crezca.DC: ¿Cuál es el rol de Massa en el peronismo?JD: el decidió irse del peronismo, decidió no votar en la segunda vuelta al candidato del peronismo, está fuera del peronismo. Yo creo que todavía hay margen, a pesar del apoyo que él le ha dado a Macri, creo que todavía hay margen a la hora de formar un frente que defienda el trabajo y la producción, lo que él va a hacer en forma personal, eso no lo puedo garantizar. Lo que yo digo es que a nosotros no nos sobra nadie, a la hora de formar un Frente que defienda la patria, donde primero sea la Argentina, el trabajo, la industria, si él es parte de eso, necesitamos a todos los argentinos sin exclusiones de ninguna naturaleza.DC: ¿va a competir en las próximas elecciones?JD: tengo todas las ganas y estoy trabajando para eso, pero en un proyecto que tenga como centro de gravedad a los intendentes de la provincia.