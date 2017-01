MUNICIPALES

Crisis política en el municipio de Villarino: renunciaron dos funcionarios y un concejal

Por diferencias con el intendente Bevilacqua, la secretaria de Gobierno del municipio y el director de Producción presentaron su renuncia. Por su parte, el edil Brion se separó del bloque oficialista para constituir un unipersonal.

La renuncia de dos funcionarios y un concejal en Villarino dejó al desnudo una fuerte crisis política al interior del partido gobernante de ese municipio del sur bonaerense. Los que dieron un paso al costado son la secretaria de Gobierno del municipio, Laura Trelles; el director de Producción, Ignacio Gaggioli; y el edil Horacio Brion, que se separó del bloque oficialista Acción por Villarino y constituiría una banca unipersonal en el Concejo Deliberante.Si bien por el momento no hubo declaraciones oficiales, se barajaron distintas hipótesis sobre el alejamiento de los funcionarios, entre ellas, supuestas discrepancias con las decisiones tomadas por el jefe comunal Carlos Bevilacqua.Así lo informó el diario bahiense La Nueva, aunque también consignó que otras versiones aseguraban que el conflicto obedeció a un evento en particular, una carrera de caballos en la localidad de Mayor Buratovich, en ese distrito. Este evento, organizado por una institución local y apoyado por los ahora renunciantes -y por el ex intendente radical de Villarino Raúl Mujica- no contaba con el permiso de gobierno para ser llevado a cabo y fue suspendido, aunque finalmente el evento se realizó un día después.El concejal Brión sostuvo que “hubo problemas, pero no por el fin de semana, sino por diferencias con el intendente por criterios de aplicación de algunas medidas”.Hasta el momento, según trascendió, la ruptura no tiene vuelta atrás y las renuncias son indeclinables. Varios dicen que esto fue la gota que rebalsó el vaso respecto a diferencias que eran cada vez más grandes. El intendente Carlos Bevilacqua ya aceptó las renuncias de Laura Trelles e Ignacio Gagggioli.