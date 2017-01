CONFERENCIA

Macri declaró la emergencia hídrica en todas las zonas inundadas del país

En la primera conferencia de prensa del año, el Presidente anunció una serie de medidas a raíz de los serios anegamientos que tienen lugar en Santa Fe, La Pampa y Buenos Aires. Asimismo, confirmó que impulsará la reforma del sistema penal juvenil. Habló de la pesada herencia, proyectos legislativos y el caso Arribas.

El presidente Mauricio Macri confirmó que declarará la emergencia en todas las zonas inundadas del centro del país. "Vamos a declarar la emergencia por inundaciones. Claramente estamos para asistir con todas las herramientas que tengamos", señaló el mandatario en la primera conferencia del año.En este sentido, expresó su “solidaridad” con las “víctimas de las inundaciones” en varias provincias argentinas y cargó contra el “cambio climático”. Además, reclamó inversión “en infraestructura” para mitigar “estos problemas” y recordó las obras que realizó como jefe de Gobierno porteño.“Hay muchos proyectos para resolver estos problemas que no se implementaron. Hay que actuar preventivamente en Argentina, cosa que no se hizo en mucho tiempo”, apuntó.Asimismo, apuntó que en los próximos días impulsará el debate "del nuevo Código Penal juvenil" y de controles migratorios más duros. "Creo que son cosas razonables que otros países ya tienen", analizó en la primera conferencia de prensa."Tenemos que encontrar una solución. A mí, con lo que pasó con Brian y la solución que se le encontró, que seguramente era la posible, nos dejó con un sabor amargo a todos. Eso nos obliga a encontrar otras soluciones, otras herramientas", declaró el jefe de Estado.En otro orden, y consultado por la prensa, el mandatario rechazó los supuestos vínculos de Gustavo Arribas, titular de la SIDE con el caso de corrupción el Lava Jato. "No entiendo cómo se relaciona a Arribas con Odebrecht", afirmó el Presidente.