REVELACIONES ÍNTIMAS

Maypi Delgado ultra hot: "Mi posición sexual preferida es..."

Maypi Delgado contó detalles de sus gustos sexuales y comparó a Juan Martín del Potro con Chino Darín.

Hoy produ de fotos en #LaFrontera #pinamar con @patricio_cabral Una foto publicada por Maria Paz Delgado (@maypidelgado) el 16 de Ene de 2017 a la(s) 7:35 PST

Esta temporada explota el programa El Show del Espectáculo de Ulises Jaitt de Radio Pinamar. Y es allí donde las invitadas se animan a revelar detalles de la intimidad.Este lunes, en una entrevista encendida con Jaitt, la ex Gran Hermano Maypi Delgado habló de dos de sus ex famosos y eligió a uno de ellos: "Si tengo que elegir entre el Chino Darín y Del Potro me quedo con el Chino porque es un genio, un divino y un caballero. Además, cumplí mi fantasía sexual con él".Mientras que respecto a sus preferencias sexuales, dijo: "Me encanta usar tanga y me gustaría tener sexo en una playa, donde no haya gente. Mi primera vez fue a los 21 años, tengo un recuerdo bueno"."La autosatisfacción no la practico porque siempre estoy acompañada, no me hace falta. Y mi posición sexual preferida es arriba", completó.Maypi aprovechó su paso por la ciudad balnearia para realizar una producción de fotos en la zona de La Frontera. Y lo compartió con sus seguidores: