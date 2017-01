FOTO EN HILO DENTAL

La actriz que se mostró en las redes infartante a los 52 años

Inés Estevez causó furor luego de compartir a través de las redes sociales una foto de ella tomando sol casi como Dios la trajo al mundo.

52. Y no me vengan con eso de que la vida se pone fea. pic.twitter.com/ndPefS3y4O — Ines Estevez (@IneEstevez) 17 de enero de 2017

El paso del tiempo no fue un obstáculo para que Inés Estévez se sienta una mujer sexy e intrigante. La actriz, en pareja con Javier Malosetti desde mediados de 2014, compartió una imagen para el infarto en Twitter en la que se enorgullece de su cuerpo y de su edad."52. Y no me vengan con eso de que la vida se pone fea", escribió la actriz en su cuenta de Twitter junto con una imagen de ella, sin corpiño y con una diminuta bikini.En el 2015, Estévez, enojada con los comentarios sobre su cuerpo luego de lucir un sugerente vestido, había publicado en las redes una foto suya en topless: "Les propongo lo siguiente: aceptar la armonía de cada singularidad; evitar la tiranía de la eterna juventud, vivir y dejar vivir, y que cada uno de los que ha escrito algo en contra de mi escote suba una foto de sus pectorales en mi página", había escrito.¡Mirá la foto!