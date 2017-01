MAR DEL PLATA

Arroyo firmó tres vetos en un día y despertó la bronca generalizada

El jefe comunal de General Pueyrredón, Carlos Arroyo, decidió dejar sin efecto en un solo día a tres normativas aprobadas por el Concejo Deliberante y despertó la bronca de los ediles.

El intendente de General Pueyrredón por Cambiemos, Carlos Arroyo, sorprendió a propios y extraños al vetar tres ordenanzas en un solo día y que habían sido aprobadas por el Concejo Deliberante con acompañamiento del oficialismo.En definitiva, el cuestionado alcalde, en uso de sus facultades, dio marcha atrás con las normativas que autorizaban a los bomberos voluntarios de Sierra de los Padres a vender calcos en seis semáforos de la ciudad como manera de financiarse para conseguir insumos básicos. Además, vetó un programa de mejoramiento de espacios verdes y la puesta en valor y señalización del muelle del Club de Pesca.Está última, la correspondiente al muelle, fue aprobada por el HCD local e instaba a la comuna a hacerse cargo de la revalorización del reconocido punto de La Feliz y quedaba exento de publicidades empresariales para preservar su identidad. De esta manera, con el veto de la ordenanza, el muelle del Club de Pesca podrá contar con publicidad.Además, cabe destacar que el programa de mejoramiento de espacios verdes fue impulsado por los representantes de Agrupación Atlántica (Cambiemos) que el mismo intendente lidera. No solo llamó la atención la negativa a sus ediles, sino que la normativa fue recomendada por el Ente Municipal de Obras y Servicios Urbanos.En ese sentido, luego de la catarata de vetos de Carlos Arroyo, desde la oposición esgrimieron su bronca por lo acontecido y por la actitud del Ejecutivo local de no escuchar al órgano legislativo.Desde el bloque de concejales del Frente para la Victoria, manifestaron a La Tecla.Info que la gestión de Cambiemos en Mar del Plata se caracteriza por “el escaso diálogo”. “El Ejecutivo no mantiene canales de comunicación con el deliberativo y es así que cotidianamente salen veros o no se promulgan ni reglamentan las ordenanzas”, profundizó el edil del espacio, Marcos Gutiérrez.Asimismo, detallaron que con los tres vetos del inicio de la semana, la nómina llega a cinco en menos de dos meses y destacaron que “lo llamativo es que dos de los vetos son programas de su propio espacio político”. “Está claro que Arroyo no tiene poder de conducción de sus concejales”, dispararon desde el FPV.“Desde hace unos meses la agenda del intendente pasa por vetar y discutir con un circo y ahora con los bomberos voluntarios de la ciudad”, cerró Gutiérrez.