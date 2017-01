PURGA

La Provincia expulsaría a 58 jefes de la Bonaerense por no presentar sus declaraciones juradas

El Gobierno bonaerense tomaría la decisión en los próximos meses, luego de iniciar los trámites administrativos correspondientes. El caso más emblemático fue el de Néstor Omar Martín, quien sí declaró poseer un patrimonio millonario y fue separado de su cargo.

Fuentes del Gobierno indicaron que la dirección de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense ya inició un proceso administrativo contra los 58 jefes policiales (sobre un total de más de seis mil) que no entregaron sus declaraciones.Según se prevé, el trámite durará unos cuatro meses y al final de ese proceso los policías podrán ser exonerados o sancionados. Sin embargo, “la decisión política de expulsarlos ya está tomada” porque “se trata de una falta grave”, se indicó.Una vez oficializada la obligación de presentar la Declaración Jurada, fueron cientos los efectivos de alto rango los que no cumplieron con la obligación, a quienes se los intimó para cumplir con la nueva normativa.A lo largo de estos meses, el número se redujo a 58 jefes policiales, quienes serían expulsados de la fuerza y podrían quedar involucrados en delitos financieros.Según trascendió, entre los apuntados hay un comisario mayor, tres comisarios inspectores, 14 comisarios, 37 subcomisarios, dos oficiales principales y un oficial inspector, que desempeñaban funciones en distintas dependencias del Conurbano bonaerense.Un caso emblemático fue el de Néstor Omar Martin, hoy ex titular de la Superintendencia de Coordinación de Delegación Administrativa, quien declaró poseer siete propiedades en la ciudad de La Plata, ahorros por 2 millones de pesos y hasta un helicóptero experimental.Martin es quien administraba la caja más grande de la fuerza: las horas extras y adicionales de más de 90 mil policías, y su patrimonio sobresale dentro de los 24 miembros de la cúpula de la Policía provincial.En efecto, el comisario aseguró contar con un total de $ 6.480.108, además de los de su esposa que, según su DDJJ, cuenta con apenas $ 528.456.Su patrimonio es 21 veces más alto que el del jefe policial más austero de la cúpula: el comisario general Eduardo Quintela, a cargo de la Superintendencia de Seguridad de la Región Interior Sur, que declaró bienes por $ 184.124.Los bienes del comisario también superan ampliamente a lo declarado por el mismo titular de la Bonaerense. Tal como publicó LaTecla.info, cuenta con un cuatriciclo, dos casas, plazos fijos en pesos y dólares en efectivo, que apenas superan los 500 mil pesos.A partir de este caso, el Ministerio de Seguridad bonaerense designó en su lugar a Ignacio Greco, un funcionario civil quien además de los fondos, se encargaría de administrar los trámites correspondientes al pedido de carpetas médicas de los efectivos de la fuerza bonaerense.