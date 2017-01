POLITICA Y ECONOMIA

Provincia intermedia para que Nación ayude a los municipios con los números en rojo

Tras los constantes pedidos de diversos municipios para que la Provincia gire fondos especiales que ayuden a paliar las complicadas situaciones económicas que se viven en sus distritos, la gestión provincial quiebra una lanza por los intendentes devastados económicamente y sale a pedirle a Mauricio Macri que gire Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las ciudades en quiebra.

“Mauricio te va ayudar”, parece ser el mensaje que la Provincia le dice a los intendentes cuyas finanzas están en rojo.Es que tras el pedido de distintos intendentes para que la gestión bonaerense les de una mano extra en materia económica girando aportes del Tesoro Provincial (ATP), desde la órbita oficialista decidieron hacer lo propio con Nación y girar los reclamos correspondientes al presidente Mauricio Macri.Un caso ejemplo es el de Carmen de Areco. Como había adelantado La Tecla, su intendente, Marcelo Skansi, buscaba que María Eugenia Vidal habilitara dinero extra teniendo en cuenta el pésimo ranking dentro de la Coparticipación provincial que ostenta y que lleva a que esa ciudad reciba poco dinero por parte de las arcas provinciales.A la espera de una respuesta positiva por parte de Provincia, esta mañana el alcalde vecinalista tuvo la buena nueva de que en representación de su municipio (y otros más) la gestión bonaerense intermediará ante Nación para que ese dinero -que ayude a corregir momentáneamente las economías municipales- provengan del Tesoro Nacional.“Cuando le pedí los mismos aportes a Mauricio Macri, no tuve suerte”, había asegurado Skansi a este medio, tiempo atrás. Si bien aun no está confirmado el visto bueno de Nación, la sinergia política y la correspondencia dentro del espacio hacen prever que el “ok” del Presidente sería un hecho.Las prioridades para integrar la nómina de los municipios que ameritan el ATN son en principio tres: tener problemas para pagar los sueldos de los trabajadores municipales, tener un porcentaje considerable del presupuesto municipal abocado a pagar salarios y no contar con la aprobación del Presupuesto local por parte del Concejo Deliberante.Según pudo saber este medio, otro de los municipios por los que la gestión de la Provincia quebró una lanza ante Nación es General Pueyrredón.