ROMANCE EN PUNTA

Lucía Pedraza blanqueó con Nacho Viale con un picante mensaje

La modelo publicó una elocuente foto en su cuenta personal de Instagram con un particular emoji. ¿Palito para Pampita?

💚🌟 Una foto publicada por Lucía Pedraza (@luciapedraza) el 14 de Ene de 2017 a la(s) 4:45 PST

A la misma hora y en el mismo lugar 💚🌟⭐️ Una foto publicada por Lucía Pedraza (@luciapedraza) el 31 de Dic de 2016 a la(s) 6:55 PST

Lucía Pedraza saltó a la famaen febrero del año pasado como la diosa que Nacho Viale había dejado para comenzar su romance con Pampita. Sin embargo, luego de que no prosperara la relación entre el productor y la jurado del Bailando, el galán y la bella morocha continuaron frecuentándose. Y, finalmente, un año después, ¡llegó el ansiado blanqueo!De vacaciones en Punta del Este, Pedraza publicó una elocuente foto junto a Viale en su cuenta personal de Instagram con un detalle muy (pero muy) particular en el que reparó Ciudad.com. Luego de pasar Año Nuevo con Nacho y mostrarse en varias postales junto a Ayrton -el perro del productor- la modelo dejó de lado las insinuaciones y subió una imagen muy melosa, abrazada al codiciado galán con un picantísimo mensaje ¿dedicado a Pampita?Como única acotación en la tierna postal, Lucía eligió poner un corazón verde y una estrella. La elección del color no es antojadiza ya que cada tono tiene su propio significado: el corazón verde se utiliza cuando una pareja mantiene una relación serena a pesar de que hay personas que envidian su vínculo.¿Intención o simple coincidencia?