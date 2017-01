PUNTA DEL ESTE

Pampita y su doble festejo de cumpleaños por adelantado

La modelo realizó una gran doble celebración en Punta del Este, uno nocturno y otro diurno, en donde estuvieron presente su pareja, amigas y un grupo de amigos entre los que se encontraban Chano Charpentier y Nacho Viale.

Como todos los veranos, Carolina Ardohain se encuentra en Punta del Este. La modelo cumplirá 39 años el martes 17 de enero, pero decidió adelantar el festejo unos días antes, aprovechando su estadía en Uruguay.De esta manera, el viernes a la noche Pampita llevó a cabo una gran celebración en un boliche con su pareja Pico Mónaco y un grupo de amigos en el boliche Tequila de Punta del Este.Entre los invitados estuvieron sus amigas Ángeles Balbiani y Barbie Simons, su novio Pico Mónaco y dos ¿invitados? particulares: Nacho Viale, quien también se encontraba en el lugar, y Chano Charpentier, quien hasta hace pocos días estaba internado en terapia intensiva por un fuerte cuadro de deshidratación.A través de las redes sociales los presentes compartieron las fotos del festejo, y fue Chano quien hizo un gracioso comentario con respecto a su salud."Hoy cumple la maravilla de Caro y la banda de amigos toda junta alza al cielo de tequila sus copas, pero la mía con agua y feliz de verla feliz", escribió el ex líder de Tan Biónica en su cuenta de Instagram.Por otro lado, el sábado Pampita extendió su festejo y reunió de día en una mansión ubicada en Las Garzas a un grupo de amigos, muchos de los que asistieron a la noche, quienes siguieron bailando, tomando y celebrando. En principio se creyó que Pico Mónaco no había asistido ya que no se encontraba en las postales del festejo, pero, finalmente, apareció la foto junto a la modelo: "#Cumplemagico @picomonaco", expresó la cumpleañera junto a una foto besando a su novio en la mejilla.Mirá las fotos del doble festejo de cumpleaños de Pampita que dejaron ver en las redes sociales: