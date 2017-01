100 MIL PESOS

Tras la pueblada, ofrecerán recompensa para esclarecer la muerte de joven en Benito Juárez

Está previsto que lo haga el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo. Se trata de un fondo de 100 mil pesos para quien brinde información a fin de esclarecer la muerte que desató la furia de los vecinos, el pasado 10 de enero.

El caso conmovió por completo a los vecinos de Benito Juárez. Tanto, que salieron a pedir justicia y todo se fue de las manos. No sólo prendieron fuego la casa del presunto agresor, sino también protagonizaron serios incidentes en la comisaría local.Se trata de la muerte de Agustín Bustos, de 15 años, y el feroz ataque contra otro joven de 16, quien aún permanece internado en un presunto caso de sicariato por venganza.A raíz del hecho, según confirmaron fuentes locales, tanto el comisario Félix Silva como el sub comisario Luis Cristeche, fueron separados de sus cargos y pasarán a desempeñarse en Tandil. Los reemplazantes son el comisario Alfredo Puig y el sub comisario Suárez.Ahora, el ministro de Seguridad de la Provincia dispondrá una recompensa de 100 mil pesos para quien pueda aportar datos para esclarecer los hechos que terminaron con la vida de uno de los chicos.De acuerdo a declaraciones del intendente Julio Marini había dicho que "todo empezó por algún pícaro que mandó una cadena de Whatsapp diciendo que había un detenido por el hecho, pero ni siquiera sabemos qué fue lo que pasó, era todo mentira"."Lo más lamentable es la pérdida de la vida de este chico; el otro se encuentra muy mal. Lo que pasó también es delicado pero nada se compara con una pérdida humana", añadió el jefe comunal."Estamos todos dolidos, desde la fiscalía se está investigando lo que pasó, no es una situación fácil. Es un accidente que ocurrió a 15 kilómetros, a las 4 de la mañana sobre la ruta, no es fácil. Nosotros estuvimos con las familias conversando y diciéndoles que estamos en ese camino de investigación"."Hay gente que aprovecha estas situaciones para llevar adelante la violencia. No se sabe aún si fue un accidente o un ataque, pero tampoco habían pasado ni 24 horas cuando empezaron con todo esto. Son familias muy conocidas de Benito Juárez, buena gente, los chicos habían salido a pescar en un horario también un poco raro", explicó Marini."Algún pícaro mandó un whatsapp diciendo que había un detenido por el hecho en la comisaría y eso nunca fue real. Ojalá tuviéramos a alguien detenido", agregó.