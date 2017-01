PEDIDO DE INFORME

Denuncian la situación del SPB y piden respuestas a Vidal

Es por la situación del Servicio Penitenciario Bonaerense en las unidades carcelarias de Batán y Dolores.

El Servicio Penitenciario Bonaerense arrastra varias denuncias en su contra, desde organismos de derechos humanos hasta de funcionarios del gobierno y opositores. Cabe destacar, que uno de los caballitos de batalla de María Eugenia Vidal es la reforma que realizó en el SPB a mediados de 2016.Sin embargo, siguen las pálidas y una nueva acusación salió a la luz contra el servicio de dos unidades en particular, Dolores y Batán.El diputado bonaerense por el FPV – PJ, Rodolfo “Manino” Iriart, es quien realizó la denuncia desde las redes sociales e informó que se encuentra elaborando un pedido de informe para presentar ante la Legislatura y la Defensoría del Pueblo de la Provincia.Conforme a lo informado desde el círculo del diputado a La Tecla.Info, el ex secretario de Seguridad de General Pueyrredón (Mar del Plata – Batán) sospecha de “posibles irregulardades”.Asimismo, los cuestionamientos apuntarían concretamente al Jefe del Complejo Este (Batán), Inspector Mayor Omar Herrera, a quien acusa como principal responsable.Otro de los puntos denunciados por el legislador, que remarcó que no responsabiliza a la Gobernadora por la situación, es que los traslados de detenidos, “se realizarían en ambulancias y autos particulares”. A su vez, otro tema que genera alarma es la fuga de presos.En definitiva, el diputado del FPV – PJ apunta a que el Ejecutivo tome conocimiento de la situación e informe sobre el ingreso de drogas y armas a las unidades, ya que diversas denuncias señalan que en la previa a la visita de Vidal habría ingresado, al menos, un calibre 38.