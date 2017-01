REPUDIO

Los ataques a locales partidarios no descansan ni en vacaciones: esta vez, le tocó a FE

Sucedió el pasado fin de semana en Villa Gesell. El objetivo fue un espacio de Miguel Cisnero, referente local del “Momo” Venegas, quien ya se anotó en la carrera electoral de este año.

“Anoche el local partidario de Villa Gesell sufrió un acto cobarde de vandalismo. Por suerte nadie resultó herido. Solo daños materiales”, publicaron en Twitter desde la cuenta oficial del Partido FE.El objetivo del ataque fue el espacio de Miguel Ángel Cisnero, referente local del partido que conduce el sindicalista, quien ya se anotó para competir en las elecciones de medio término.Cisnero fue pre candidato a intendente de Villa Gesell en 2015, aunque no tuvo mucha suerte. Esta vez, intentará de nuevo por un lugar en el Concejo Deliberante.Cabe destacar que este lunes, el mandamás gesellino, Gustavo Barrera, deberá comparecer ante el parlamento local para brindar explicaciones sobre la “batalla campal” que tuvo lugar en las primeras horas de 2017, donde policías y jóvenes protagonizaron un violento encuentro.“Uno ve los que nos gobierna y me da vergüenza. Nos gobierna mucha gente de afuera, cuando los problemas son de los gesellinos”, había dicho el referente días atrás.No fue el primero, ni será el último, lamentablemente. Hace un par de semanas, se produjeron destrozos en el Centro de acción y participación del PRO que conduce la ex concejal Susana Arce, en el barrio de Lanús Oeste."En el espacio ubicado en la calle Carlos Casares 2975, se rompieron vidrios, cerraduras y vandalizaron los carteles del edificio. No se lamentaron heridos", se mencionó en la publicación.