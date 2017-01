¡TREMENDO!

El escandaloso video de Fede Bal a las piñas en Villa Carlos Paz

El hijo de Carmen Barbieri fue el protagonista de un nuevo escándalo. Esta vez, se desató porque se habría colado en una fila en un Mc Donald's de Carlos Paz. Mirá el video al final de la nota.

Federico Bal terminó una agitada noche en un local de comidas rápidas, a donde fue con su grupo a comprar hamburguesas. "Fuimos a bailar a Zebra y después con unos amigos fuimos al McDonald's de acá de Carlos Paz", relató el actor."Me bajé, estaba con los de seguridad de mi vieja que me cuidan de noche cuando mi vieja no los necesita. Y se armó una batahola terrible porque bajé a comprar una hamburguesas para mis amigos y un par de pibes de atrás me comenzaron a gritar que me había colado, que estaban ellos. Les pedí que se calmaran y me pegaron una trompada de atrás, en la cabeza", agregó.Sin embargo, en las redes sociales mostraron una realidad diferente. Testigos del enfrentamiento relataron que Fede se coló en la final para que lo atendieran más rápido y ahí empezó todo.Además, fotografiaron y escracharon a uno de los guardaespaldas del actor. "Qué lindo es robarse sillas del 'mc' mientras en guardia de Fede Bal noquea gente", expresó uno de los jóvenes que estaban en el lugar a través de Twitter."El susto de mi vida", fue el título que le puso otro testigo a la imagen en donde se ve a uno de los custodios del actor.Del local, el hijo de Carmen Barbieri se retiró entre fuertes insultos por parte de los testigo.