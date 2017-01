COPARTICIPACIóN Y ALGO MáS

Posse, la plata de Macri a Vidal y el porqué del silencio de Scioli

El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, consideró que el presidente Mauricio Macri tomó una "decisión valiente" al otorgarle a la Provincia de Buenos Aires unos 25 mil millones de pesos y calificó de "injusta la crítica" de las provincias que no estuvieron de acuerdo, encabezadas por Chubut.

El miércoles pasado la gobernadora María Eugenia Vidal había justificado esa transferencia en que "la mayor cantidad de pobres de la Argentina está en la Provincia de Buenos Aires"; y en que las demás jurisdicciones "reciben más de lo que aportan".Ahora Posse coincidió con Vidal y evaluó que "la crítica no está bien. Fue valiente la decisión de (el presidente) Mauricio Macri y buena la actitud de (la gobernadora) María Eugenia Vidal", disparó en declaraciones a Radio Mitre.Además, comparó con que "(el ex gobernador) Daniel Scioli nunca le pedía a (la ex presidenta) Cristina Kirchner lo que le correspondía a la Provincia de Buenos Aires para no quedar mal".Asimismo, recordó que el Fondo del Conurbano Bonaerense "está desactualizado" y remarcó que la Provincia de Buenos Aires "recibe migraciones de todo el país"."Más de la mitad de la pobreza y más de la mitad de la infraestructura que falta está en ese lugar", sumó el intendente de San Isidro.Además de Chubut con su gobernador Mario Das Neves a la cabeza, se quejaron también desde Río Negro (el gobernador Alberto Weretilneck), y desde Santa Fe (el vicegobernador Carlos Fascendini).Fuente: Télam