2017

Un anotado en el Frente Renovador: Arroyo dice le encantaría ser candidato a diputado

Otro poco de la entrevista con el ex candidato a Vicegobernador por el FR, Daniel Arroyo, quien sin vueltas dice que le gustaría que la fórmula tendría que ser Massa-Stolbizer y además se anota para integrar la nómina de Diputados nacionales

-¿Se puede lograr la unidad del peronismo con Massa incluido?-Nosotros, hoy somos el FR, y en el 2017 va a haber tres fuerzas. Una que es el Gobierno; nosotros y los que puedan incorporarse, con Stolbizer y quizás alguna parte del peronismo; y, por último, el peronismo propiamente dicho. En esta elección contamos con una gran chance, y realmente Massa tiene una posibilidad electoral significativa, no sólo por cómo mide en las encuestas, sino porque la sociedad le va a reconocer que apoyó lo que había que apoyar y criticó lo que había que criticar.-¿La fórmula es Massa-Stolbizer?-No lo sé, las listas cierran media hora antes. A mí me encantaría, aspiraría a eso, pero no depende de mí. La política es dinámica, y seis meses es una eternidad.-¿Arroyo va a estar anotado?-Me encanta. Quiero participar, quiero ser candidato en 2017. En 2015 fui para vicegobernador, hice una buena campaña, aporté mi mirada. Me encantaría ser parte. No lo defino yo, lo define Sergio Massa, se define colectivamente; pero para mí sería un honor ser candidato a diputado.-¿Qué tan mala fue la gestión de Scioli, sobre todo cuando usted fue ministro?-Yo estuve en el gobierno de Scioli hasta el 2009; era un tiempo en el que había más recursos. En ese momento había una orientación, una política, el Gobierno nacional intentaba encarar cambios en lo concerniente a la educación. En lo que respecta a lo social, creamos la Tarjeta de Alimentos; había un espíritu transformador. De 2009 en adelante, cuando el kirchnerismo entra en la batalla cultural, se olvida el tema económico-productivo. Scioli, obviamente, es arrastrado, y partir de ahí ya no habrá recursos; la Provincia se agota, paga salarios y aguinaldos y nada más. Se desacomoda todo. Se ve hoy en la guardia en un hospital, en una escuela, en una ruta.-¿Por qué en casi toda América los menores son imputables desde los 14 y acá desde los 16, y la discusión es tan grande?-Aquí la discusión es grande por dos cosas. Primero, porque nos acordamos cada vez que hay un delito grave; en este caso, el asesinato de Brian. Es correcto discutir el tema de la edad, pero no es el tema central. Primero hay que apuntar a los institutos de menores, que están absolutamente colapsados; donde debería haber 100 chicos hay 200. Un chico que entra porque cometió un delito se perfecciona en la carrera de cometer delitos. Por otro lado, no hay centros de atención a las adicciones. Existe una gran cantidad de chicos con este problema creciente y no hay dónde llevarlos. Una granja privada sale entre 12 y 15 mil pesos por mes. Si la mitad de los que trabajan ganan menos de 8 mil pesos, no hay gente que pueda hacerlo. Hay que hacer institutos en serio y poner recursos de manera seria. Que el pibe que cometió un delito cumpla su condena y se prepare, estudie y salga con un título, una herramienta para trabajar. Y además hay que crear 200 centros de atención a las adicciones. Ese es el punto del debate.