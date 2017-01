PRIMER AñO

Franco Macri le puso un 5 a Mauricio y le bajó el pulgar a la re

En una entrevista concedida a La Nación, el empresario y papá del presidente, Franco Macri, se animó a puntuar el primer año de mandato de su hijo Mauricio y llamativamente le puso un 5.

“El primer año más no se podía hacer. No ha podido empezar construyendo, sino arreglando lo hecho por gobiernos terribles, desde Menem a los K”, enfatizó el hombre.Además, a diferencia de varios de los integrantes de Cambiemos, entre ellos Vidal y Peña, y del propio mandatario, Franco dijo que prefiere que su hijo no vaya por la reelección. “Como padre, le digo, cuatro años es suficiente. ¡Deber cumplido!”.También explicó por qué cambió su visión y opinión respecto de Néstor y Cristina y resaltó que “la desilusión fue que vi que la transparencia, la honestidad, estaban totalmente ausentes"."Una vez, me llamó Néstor con Oscar Parrilli para que acercara al país a China. Ellos no querían préstamos; querían asociarse con los chinos. Había funcionarios o empresarios, como los De Vido, los López, que me disgustaban completamente", añadió.Y en el mismo sentido, a modo de conclusión, afirmó que "les conseguí un préstamo por US$ 10.000 millones y les dije que usaran eso. De ahí en más lo que hubo fue pura corrupción”.Por último, el empresario apuntado en los Panamá Papers señaló que Elisa Carrió “¡es fantástica! Es un faro para el país. No le importan los honores, ni ganar plata. ¿Dónde encontrás alguien así? Si estuviera en la ONU, sería Mandela"."Ella va hacia su verdad, sin jamás claudicar. Después, tiene su estilo, que suma. Porque para admirar a alguien también tiene que ser un poco diferente".y culminó: "Si la estuviera en mi equipo y no se subordinara, acordaría entre ambos cuál es el resultado final que se busca. Al margen de lo que piense mi hijo, Lilita se ha equivocado poco y nada”.