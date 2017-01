ENTREVISTA

Mosca: "Me gustaría que varios de los integrantes de La Cámpora estén en Cambiemos"

El año del presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Mosca, además de la gestión, estará cargado de política y por ende de roces y peleas. Muchas tal vez tengan que ver con el peronismo. Sin embargo, de entrada, el uno de la Legislatura se muestra amistoso. Más del mano a mano con La Tecla

-El intendente de Bolívar, Eduardo Bucca, joven peronista, coterráneo y amigo, ¿va a terminar en Cambiemos?-Hay que preguntárselo a Bucca. Yo lo veo muy compenetrado en la reconstrucción del peronismo. Claramente, los intendentes quieren ser protagonistas. Tanto a él como a Martín Insaurralde, Juan Pablo de Jesús y Gabriel Katopodis los veo protagonizando la renovación del peronismo. Pero ésa es una pregunta que debiera responder Bucca o cualquiera de ellos.-¿Te gustaría tener de tu lado, en tu equipo, a estos intendentes que nombraste?-Lo que me gustaría es ganarles en cada uno de sus distritos. Por eso tenemos que trabajar en apuntalar a nuestros candidatos, para tener una gran elección en 2017 y quedarnos con la intendencia en 2019.-Ya se trabaja en eso, en el lanzamiento de las mesas seccionales, distritales… ¿Es más complicado de lo que se esperaba?-Hay muy buena voluntad de parte de todos los espacios que componen el frente Cambiemos para que esas mesas se presenten. De hecho, en estos días lanzamos la de la Séptima en Olavarría, la de la Cuarta en Junín y la de la Sexta en Bahía Blanca. Lo que se impone en cada una de esas mesas es el respeto absoluto por lo que está haciendo la gobernadora Vidal en la Provincia y el presidente Macri a nivel nacional. Todos saben que en términos electorales debemos estar más unidos que nunca.-¿Rescatás algo del kirchnerismo?-Sí, claro que sí. El kirchnerismo ha hecho grandes cosas, como las ampliaciones de derechos, por ejemplo. Tiene cuadros políticos muy importantes. Y te voy a decir más: en el ámbito de la Cámara de Diputados hay legisladores de La Cámpora a quienes respeto muchísimo y me producen admiración. Cuando escucho a Miguel Funes hablar de derechos humanos, le creo, sé que lo siente, y lo respeto desde ese lugar. También admiro el compromiso legislativo de Rocío Giaccone, cómo lleva adelante la comisión de Legislación General. Y a Lucía Portos, que tiene una vocación enorme con todo lo relacionado a la Justicia. Avelino Zurro y Juan Manuel Cheppi son unos pibes con un potencial impresionante. Me encantaría tener a esos cuadros trabajando en el marco del proyecto de Cambiemos, aunque sé que no van a estar nunca. Con su presencia prestigian la cámara, la ponen en valor. Me gusta resaltarlo porque siempre se está estigmatizando a La Cámpora, y lo cierto es que tiene impresionantes valores, con dirigentes que van a crecer muchísimo.-¿Y de La Cámpora a nivel nacional?También respeto mucho cómo vive “El Cuervo” Larroque, que me consta que vive como dice vivir. Seguro que nunca vamos a estar de acuerdo en términos políticos, pero los respeto como militantes y dirigentes.