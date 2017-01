LEGISLATIVAS

Problemas en Cambiemos: Lilita desea vencer a CFK y a Massa pero los suyos la quieren en la CABA

¿Quién la quiere a Lilita? En la Provincia, pese a que con gran disimulo digan que les encantaría tenerla, lo cierto es que si le dan a elegir a Vidal, claramente no se inclina por la lider de la Coalición Cívica. Los favoritos de la Gobernadora para las legislativas son otros.

El neurocirujano Facundo Manes y el intendente Jorge Macri picarían en punta si la mandataria bonaerense sería la única y exclusiva dueña de la lapicera, pero no es así. Por ese motivo es que Carrió aún tiene chances de ser la cabeza de la lista de senadores.Y claro, es lo que ella desea. "Hoy estoy pasando a la tercera edad, no quiero pensar en cargos. En marzo lo decidirá Cambiemos. Yo estoy al servicio de Cambiemos y de la república", respondió Carrió cuando se le preguntó por la posibilidad de que fuera candidata.Sin embargo anticipó que "le atrae" la idea de competir con Sergio Massa y Cristina Fernández de Kirchner en territorio bonaerense. "Dicen que soy una pantera pero creo que soy una leona", se definió y pronosticó un triunfo de la fuerza de Mauricio Macri en las legislativas.Pero la orden que llega de arriba es otra. A Carrió la quieren en la Ciudad. "Lilita está alineada en colaborar en el lugar donde todos evaluemos, Mauricio Macri primero, que puede aportar más", señaló el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta en declaraciones radiales.Y agregó que Carrió "dejó muy en claro que ella evaluará el mejor lugar para aportar a Cambiemos" y que su decisión será "evaluada en equipo". "Sería un orgullo que estuviera trabajando en Capital, pero somos un equipo y donde haga mejor su aporte va a estar", afirmó Rodríguez Larreta a radio Mitre.Mientras tanto, por el momento las encuestas la encuentran en la Provincia, aunque no con buenos números, situación que por supuesto, también es analizada en la Casa Rosada y en la Gobernación bonaerense.La consultora Managment and Fit mostró esta semana que la de Sergio Massa y Margarita Stolbizer sería la fórmula ganadora, con un 33,8 por ciento de los votos, seguida por la dupla Daniel Scioli y Cristina Fernández, que obtendría el 28,5. En tercer lugar quedaría la fórmula de Cambiemos, Jorge Macri y Elisa Carrió, con apenas el 16 por ciento de los votos.Falta mucho para cerrar las listas y los más probable es que los nombres que integren las listas se conozcan apenas horas antes del tope, tal como sucede casi siempre. Hasta ese instante ganarán las especulaciones y rumores, pero hay señales que son claras, una especialmente: a Lilita la quieren en la Ciudad.Vale aclarar que no es la primera vez que Larreta le mete presión a la uno de la Coalición Cívica. El año pasado, el funcionario porteño dijo que "sería un orgullo que sea candidata en la Ciudad", al ser consultado por Radio 10 sobre las perspectivas políticas de Carrió y aseguró que "siempre estamos a tiempo" de constituir el frente Cambiemos en el distrito.No obstante, aclaraba, añ igual que sucedió ahora, que "ella dijo que al final del verano iba a hablar con el presidente (Mauricio Macri), es una de las fundadoras de Cambiemos, es un orgullo trabajar con ella y con su gente acá en la Ciudad".