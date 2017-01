LA PLATA

El Municipio invertirá más de 12 millones de pesos para transformar el Zoo en un Bioparque

La Municipalidad de La Plata avanzará este año en la puesta en marcha del proyecto destinado a transformar el actual zoológico en un Bioparque, con el objetivo principal de priorizar el bienestar animal por sobre el exhibicionismo. También se hará crecer el Jardín Botánico.

El proyecto propone devolver al origen a aquellos animales que fueron traídos a préstamo con el fin de exhibirlos y mejorar la infraestructura de los hábitats en aquellos casos en donde los animales deban permanecer allí, ya sea con fines reproductivos o de conservación de la especie.Al respecto, el coordinador del Zoológico, Martín Levach, explicó: “Las instituciones zoológicas siempre estuvieron más enfocadas en el exhibicionismo que en el bienestar animal” y remarcó: “El proyecto de reconvertir el predio en bioparque tiene al bienestar animal como objetivo principal, generando espacios que permitan bajarles el estrés y aumentar la reproducción”.La iniciativa impulsada a pedido del propio intendente municipal Julio Garro busca convertir el espacio en un lugar con recintos acordes para animales autóctonos y mejorar las condiciones de aquellos que no puedan ser trasladados por cuestiones de adaptación o de salud a reservas naturales o liberarlos de manera definitiva.En ese marco, la secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de La Plata tiene proyectado invertir cerca de 12 millones de pesos este año para comenzar a trabajar en la 'refundación' del lugar, previendo el saneamiento general del predio, la renovación integral de senderos y caminos de pavimento y la reconstrucción de cunetas de hormigón, como obras estructurales.Según se informó, como parte de los trabajos se reformará el ambiente central del predio para alojar Monos Cai, Monos Caraya y Papiones sagrados, primates que actualmente están alojados en recintos pequeños y que, a partir de la remodelación, contarán con un espacio abierto y con mayor superficie para recorrer.Además, se construirán cuatro nuevos recintos para nuevos ejemplares de monos que llegarán al predio, en el marco de un decomiso realizado por la Dirección de Flora y Fauna del Ministerio de Agricultura de la provincia de Buenos Aires.Las obras incluirán el reacondicionamiento y la ampliación del aviario que alberga varias especies, entre ellas Guacamayos, brindándoles un espacio con la altitud y longitud necesarias para que realicen vuelos más naturales y continuos; así como del Herpetario donde residen reptiles y anfibios.Como parte del proyecto, se rehabilitará un ambiente antiguamente ocupado por los orangutanes y actualmente en desuso, en el que se podrá ubicar a una de las dos familias de chimpancés que, por cuestiones de competencia y territorialidad, no pueden convivir en un mismo espacio.En ese sentido, el secretario de Obras y Servicios Públicos, Luis Barbier, describió: “Se mejorarán las condiciones del suelo, se realizará una estructura metálica nueva, se renovará el alambre tejido y se reemplazarán los vidrios templados”.Simultáneamente, mientras se evalúa la posibilidad de trasladar a la elefanta ‘Pelusa’ a un santuario en Brasil, se realizarán mejoras en su espacio dentro del predio.“Vamos a mejorar las condiciones, colocando una red que impida el acceso de las palomas y un piso de goma que le permita descansar las patas, teniendo en cuenta que desde hace 3 años sufre un cuadro de pododermatitis crónica en ambas patas traseras, lo que le causa mucho dolor y le reduce la movilidad”, detalló Levach.En cuanto a los detalles técnicos, Barbier comentó: “En el recinto de la elefante se va a hacer una base de cemento nueva, una platea de hormigón y una estructura nueva conformada por hierros, malla metálica y pintura”.El caso de 'Pelusa' requiere según los especialistas un tratamiento especial no sólo por su enfermedad, sino porque se iniciaron gestiones para trasladarla este año a un santuario de elefantes en Brasil, lo cual le permitiría convivir con animales de su misma especie, luego de más de 50 años de encierro dentro del Jardín Zoológico municipal.Además de cambiar la situación de los animales, el proyecto del bioparque prevé la realización de una parquización integral del Jardín Botánico, teniendo en cuenta que hay zonas desprotegidas donde árboles y plantas están en riesgo."Estamos trabajando en un proyecto integral, el cual esperamos que este año sea aprobado por el Concejo Deliberante con el objetivo de poder plantear una refundación de este histórico espacio que hoy tiene la ciudad", subrayó Levach.