¡BOMBA!

El tenista y la actriz: el nuevo romance de verano

Jimena Barón tendría algo con Juan Martín Del Potro. Así lo reveló Ángel de Brito, con de talles del encuentro.

El viernes 30 de diciembre, en "Los ángeles de la mañana", Yanina Latorre sorprendió a todos con un enigmático. "Le dieron a la matraca en el baño de una fiesta en Barrio Parque, a la que no se podía entrar con celular. Ella tenía vestido verde y ya había salido con un deportista y parece que está buscando otro. Él está en un gran momento y tiene fama de picaflor”, sembró el interrogante la panelista.Minutos más tarde, la rubia dijo con nombre y apellido que Juan Martín Del Potro y Jimena Barón habían tenido un affaire en el baño y que después se fueron juntos en el auto del tenista.Luego de tremenda bomba, la respuesta de la actriz no se hizo esperar y llegó a través de su cuenta de Twitter. "Ahora me inventan un affaire nuevo, justo ahora no??? Que lo tengo ahí a Maluma. NO me van a cagar la soltería. Maluma, sigo sola bebé ....", bromeó Jime.Sin embargo, este viernes Ángel de Brito dio a conocer una información que confirma que algo pasa entre Delpo y Barón. "Recién @delpotrojuan pasó a buscar a @baronjimena por el aeropuerto de MDQ. El romance del verano. Chau @maluma", escribió el conductor.