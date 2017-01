LO MANDÓ AL FRENTE

Habló la ex: "Me contó que iba a ser prensa con Jelinek"

La ex novia de Alberto Czernikowski, el director provincial de Juventud Buenos Aires, dice que la relación entre el joven y la modelo está armada para que él se haga conocido.

Los besos de @Karijelinek con su acompañante millonario en Punta pic.twitter.com/z0Pu1ifjtk — A N G E L (@AngeldebritoOk) 12 de enero de 2017

El jueves explotó la noticia y fue sorpresa: Karina Jelinek estaba en pareja con un joven de 27 años, con quien paseaba de la mano por Punta del Este. Minutos después, se supo que el muchacho es un funcionario de Cambiemos llamado Alberto Czernikowski. Es director provincial de Juventud Buenos Aires y fue candidato a intendente por Malvinas Argentinas, donde vive.De inmediato empezaron a llegar más datos con respecto a la incipiente pareja de la morocha. Hasta que horas después, la periodista Laura Ubfal publicó en su portal que "Albi" (así lo llaman) tenía una novia llamada María Saccullo y que la chica "vio roto su corazón con el abandono de este político que la dejó sin avisárselo por la Jelinek, con quien ahora se muestra enamorado en Punta del Este".Y agregó en la noticia que agobiada por la situación, "María (para su gente, Maru) evitó que se puedan ver en las redes sociales casi todas las fotos con su ex". Inclusive agregó como dato color que la joven era sobrina de Fabián Rodriguez, el fallecido marido de Nazarena Velez y padre de su último hijo, Thiago.Consultada por un periodista de Muy acerca de cómo se había enterado de la situación y si se trataba de una infidelidad o de una relación terminada, María Saccullo respondió a través del chat de Instagram: "Corté hace un par de semanas. Me avisó que está todo armado para generar prensa y hacerse conocido. no es mi perfil meterme en estas cosas y no tengo nada que decir".Mientras tanto, se conocieron más imágenes de la flamante pareja: