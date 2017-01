ENTREVISTA

Neuspiller: "Mi verdadera vocación fue ser futbolista"

El médico obstetra y concejal de Cambiemos en Pilar accedió a un mano a mano con La Tecla. Su pasado como futbolista estrella, su rol en IOMA y su apuesta en la política

En un caluroso día de verano, Sebastián Neuspiller recibe a La Tecla en su despacho de IOMA, donde se desempeña como vocal desde el cambio de gestión. Sobre su escritorio reposa el último ejemplar de la revista, recién salido a la calle. Pero no sólo cumple funciones en la obra social estatal: Neuspiller es también presidente del bloque de concejales de Cambiemos en Pilar, médico obstetra especializado en fertilización y, como si fuera poco, exfutbolista profesional.“Dandy”, como lo apodaron durante sus años de gloria en el club Fénix, hace un repaso de toda su carrera, que ahora está abocada, principalmente, a su función pública.-¿Cómo llegó a la política?-Durante un período de tres o cuatro años, Diego Santilli (actual vicejefe de Gobierno porteño), con quien jugaba al fútbol y vivíamos en el mismo lugar, trataba de a poquito de ver la posibilidad de meterme en política, viendo si me interesaba. Al principio le dije que no, que no me interesaba, por ese concepto que uno a veces tiene de las cosas. Yo asociaba la política con la corrupción, y la verdad es que si uno se pone a pensar hay médicos corruptos, taxistas corruptos, carpinteros corruptos. No es un tema de profesión, sino de la persona, de su formación, de lo que cada uno decide para su vida. Pero un día Santilli me dijo: “El espacio va a estar siempre, o lo ocupa gente honesta o gente deshonesta; fijate qué querés para tus hijos”.-Con esa frase lo convenció…-Sí. Lo hablé con mi mujer, con mi hijo Santino, que en ese entonces tenía ocho años. Le expliqué que quería hacer algo nuevo y que en la política a veces se decían cosas feas y no ciertas. El me dijo: “Papá, yo sé cómo sos y no me hace falta más nada”. Ese fue el último empujón que me faltaba.-¿Sigue practicando la medicina?-Sí, muy poco. Los lunes voy dos horas a Fecunditas. Lo sigo haciendo porque me gusta y para no dejarlo afuera, porque cuando deje la política retomaré la medicina.-¿Hace cuánto practica?-Hace 15 o 20 años.-¿Por qué decidió dedicarse a la ginecología?-De chico yo quería jugar al fútbol, no había otra cosa en mi cabeza; y si me preguntás cuál fue mi verdadera vocación, fue ser futbolista. Siempre le dije a mi viejo que quería jugar al fútbol. Mi viejo era médico, de elite, muy reconocido y uno de los primeros en practicar la fertilización en la Argentina. Y él quería que estudie. A los 26 años se me acercó el técnico de Fénix y empecé a jugar. Terminé mi carrera, me recibí con diploma de honor. Hasta cuarto año de medicina creí que estudiaba para darle el gusto a mi viejo, pero sentí que estaba haciendo la carrera por mí.-¿Entonces jugó al fútbol y estudió al mismo tiempo?-Sí, hice la residencia jugando al fútbol. Mis compañeras del hospital Durand me dejaban no hacer guardias los sábados para que pudiera ir a jugar los partidos. A veces me iba después de la guardia a jugar.-¿Cuánto tiempo jugó al fútbol?-Once años. Hice 242 goles. Dos veces seis goles en un partido: a Sacachispas y a Centro Español.-¿Y por qué se retiró? ¿Por alguna lesión?-No, físicamente podría haber seguido jugando sin ningún problema. Pero la cantidad de pacientes era mucha. La obstetricia, la familia. Todo en la vida tiene etapas, y ésa fue una muy linda.-¿Y si lo llamaban de River para que fuera a jugar?-Si me llaman ahora de River, voy (risas). Hace poco me reuní con (Rodolfo) D’Onofrio, presidente de River, porque quieren hacer muchas cosas solidarias en Pilar, y le dije: “¿No podemos firmar el contrato ahora? Cero pesos, no importa”.-¿Cómo surgió el apodo “Dandy”?-Me lo puso la revista Olé. A una nota que me hicieron la titularon “El último dandy”. De ahí en más todos me lo dijeron.-Ahora juega en el equipo del presidente Mauricio Macri...-Sí, todos los domingos. Ese torneo se juega hace muchos años. He jugado a veces con distintos equipos; nunca con Mauricio, siempre en contra. Lo conocía de ahí. En 2015 le mandé un spot mío de campaña. Le gustó mucho y me preguntó si quería ir a jugar con él al otro día.-¿Qué similitudes encuentra entre el fútbol, la medicina y la política?-Que si lo hacés en equipo es mejor.