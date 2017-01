ELECCIONES 2017-2019

El peronismo y el massismo, cada vez más cerca, al menos en lo discursivo

Son varios los massistas que hace tiempo que insisten con la unidad del peronismo y el Frente Renovador, entre ellos Alberto Fernández y Felipe Solá, aunque hasta ahora no habían encontrado voces afirmativas en la vereda de enfrente. O al menos tan contundentes.

"Lo que nos hace falta hacer es ver cómo integramos las piezas del peronismo que hoy están desintegradas. Tenemos que ver cuál es nuestro polo convocante ante un gobierno al que le cuesta encontrarle la vuelta", dijo hace un tiempo el ex Jefe de Gabinete."Es una decisión de Massa, pero admito que dentro del grupo, junto a otros compañeros, como Héctor Daer o Facundo Moyano somos partidarios de un acercamiento al peronismo, a los peronismos, lo cual es simplemente el título", afirmó el ex Gobernador más acá en el tiempo.Y ahora la respuesta llegó del lado del peronismo, más precisamente del lado del Grupo Fénix. El intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, aseguró que el massismo volverá a formar parte del PJ, al vaticinar que “va a haber un proceso de unión que se va a con el correr del tiempo”.En declaraciones periodísticas, el jefe comunal sostuvo que “hay vínculos constantes entre el espacio que conduce Massa y el Frente para la Victoria”, y en ese marco destacó que “hay mucha gente del peronismo que hoy comulga con el espacio de Massa”.Si bien destacó que “no” cree que Massa “se tenga que sumar”, sostuvo que “va a haber un proceso de unión que se va a dar con el correr del tiempo, y eso va a significar que ambos confluyan en una política común”.El escobarense, según reproduce DIB, aseguró que el congreso del PJ realizado a fines de diciembre “fue la reunificación de la mayoría de los sectores” peronistas, y pidió que en ese contexto la expresidenta Cristina Fernández tenga un rol “activo” dentro del partido, dado que es “una referente importantísima y una de las dirigentes políticas más capaces que tiene la Argentina”.¿Habrá llegado el momento de la unificación definitiva? En el gobierno creen que es prácticamente imposible, salvo que Massa resulte segundo en la contienda legislativa y el justicilismo tercero, lo que haría que estos últimos se adosen definitivamente al espacio renovador.De todos modos, según lo mencionado por Sujarchuk, la fusión podría llegar a darse un poco antes. O no. "Los egos son los que más complican, pero tarde o temprano terminamos todos juntos", dice a La Tecla.info un massista que supo defender las banderas de Néstor Kirchner (no de Cristina).Vale recordar que hace una semana, tras el Congreso del PJ, la intendente de La Matanza, Verónica Magario, señaló que "a Massa lo estamos esperando con los brazos abiertos si quiere venir al peronismo", en referencia a la unidad Justicialista que demostró el cónclave realizado en San Justo.Hasta el mismísimo Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino, hombre delk Grupo Esmeralda dijo que "después de octubre, seguramente para construir una nueva mayoría que permita un cambio en Argentina y la Provincia, va a ser necesario pensar juntos (con el massismo) políticas públicas".Al parecer, la respuesta de Massa, en una reunión chiquita de verano, más precisamente en Pinamar, negó que por el momento vaya a haber una alianza con el peronismo. "Nosotros no vamos a ninguna interna de ningún PJ. Nuestro armado es con el GEN", habría dicho el tigrense.