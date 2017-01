ENTREVISTA

Mosca: "La gente va a seguir apostando por el cambio, no quiere volver al pasado"

En otro tramo del mano a mano con La Tecla, el presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Mosca se muestra confiado de cara a la elección que se aproxima. Y a la hora de jugársela por un candidato a Senador señala que le gustaría que fuera "el que mejor exprese los valores del frente"

-Desde el peronismo dicen que en 2017, a la hora de votar, la gente va a medir su situación entre diciembre de 2015 y agosto de este año. Si fuera así, ¿el oficialismo estaría para ganar?-Estoy convencido de que la gente ya percibe que hay una provincia de Buenos Aires que muestra resultados positivos de gestión. Si, como quiere la Gobernadora, sostenemos la gestión por encima de la política, la gente va a revalidar no sólo decisiones importantes como pelear definitivamente contra las mafias, sino que también va a darle un voto de confianza a la gestión y al hecho de que hay un equipo nuevo que está haciendo las cosas bien. En definitiva, lo que se va a elegir en las elecciones que vienen es si seguimos con el cambio o si volvemos al pasado. Y la gente no quiere volver al pasado, quiere seguir apostando por el cambio. Soy optimista.-Sin embargo, Cristina tiene 30 puntos de intención de voto…-No me consta que Cristina tenía 30 puntos de intención de voto; pero así como te digo una cosa también te digo que Cristina es la principal dirigente de la oposición, y no me extraña que después de que el kirchnerismo haya gobernado el país durante doce años, tenga un caudal electoral interesante; pero siempre dependiendo para qué. Respeto lo que es el kirchnerismo en términos de expresión política, pero eso no quita mi optimismo respecto de que la gente va a seguir apostando por el cambio y no va a querer volver a lo de antes, que, claramente, está muy simbolizado por Cristina.-¿El año electoral puede complicar la tarea legislativa?-Tengo especial vocación por que el buen clima que hubo en la cámara durante el 2016 se pueda sostener lo máximo posible, más allá de lo electoral. Es quizá el principal desafío que tengo. Por eso la intención de dialogar mucho más que el año pasado, de tener mucha humildad y grandeza; de ponerme en el lugar del otro y entender sus necesidades, para así poder llegar a acuerdos y lograr el ansiado consenso.-¿Tenés una meta en cuanto a la cantidad de sesiones?-No, pero entiendo que quizá sea difícil sostener la misma dinámica que el año pasado, producto de que hay dos elecciones (Primarias y Generales) en el medio del período legislativo.-¿Va a ser su esposa, la ex diputada Gladys González, la primera candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires?-No tengo ni idea quiénes van a ser candidatos en la Provincia, pero sí sé que la Gobernadora va a ser la cara de esa campaña y que la plataforma va a ser la gestión. Estamos convencidos de que vamos a poder explicarle muy bien a la gente qué es lo que encontramos, o sea, una Provincia totalmente arrasada, y que es lo que estamos haciendo, que es mucho para el poco tiempo que hace que estamos gestionando. Fundamentalmente le vamos a contar qué es lo que vamos a seguir haciendo. Y ahí está el centro de la decisión de los votantes en la elección que viene: seguir apostando a lo que estamos haciendo y vamos a seguir haciendo o volver a lo de antes. Calculo que esta última opción no es seductora para la mayoría de los vecinos de la Provincia, que saben bien los problemas que había y que todavía hay, pero que ahora se están resolviendo. Además tengo muy claro que, más que un candidato o una candidata, lo que va a haber de cara a la próxima elección es un equipo liderado por María Eugenia Vidal.-¿Va a haber una sola lista de Cambiemos?-No lo sé. Falta mucho. Falta tanto, que la mayoría del equipo, por no decir todo, está enfocado en la gestión.-Si te llama Vidal y te pide que le recomiendes un candidato para la lista de senadores, ¿qué le decís?-El que más convenga. El que mejor exprese los valores del frente y el que ella decida.