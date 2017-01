ESTATEGIA POLITICA

La caída de imagen del Gobierno le juega en contra al operativo seducción

Mientras un sector de Cambiemos busca tentar a dirigentes del peronismo provincial para que den el salto, y Macri se muestra cada vez más al lado de Vidal, incluso en municipios peronistas como acaba de suceder en San Martín, los intendentes del PJ a los que el oficialismo busca seducir dicen que la pérdida de imagen del Presidente espanta esa posibilidad.

“Ellos están ilusionados con que algunos de nosotros demos el salto. Es cierto que tenemos buen diálogo y hay cosas en las que estamos de acuerdo, pero también es cierto que la caída de imagen del Presidente hace cada vez menos atractiva la posibilidad de dar un salto tan grande”, confesó ante La Tecla un intendente que tiene buena llegada al oficialismo, sobre todo de la provincia de Buenos Aires.En las últimas semanas, sobre todo desde el ministerio del Interior de la Nación, se ha insistido en la posibilidad de sumar algún intendente del peronismo, en un pase que haría mucho ruido político. Se habló bastante de la posible llegada del jefe comunal de Carlos Casares, Walter Torchio, pero nada se concretó y el propio intendente debió desmentirlo para frenar una pelota que ya le traía consecuencias políticas a nivel local y seccional. Pero más allá de buscar en el interior bonaerense, la ilusión en un ala política del PRO es sumar a un alcalde del Conurbano.Como ya se publicara en este medio, en el gobierno hay quienes militan por entregarle a un peronista de la Provincia el ministerio de Desarrollo Social o la cartera de Producción. “Sería un golpe de efecto fenomenal”, reflexionan.Sin embargo, los intendentes (y sobre todo los del Gran Buenos Aires), no son ajenos a las encuestas que marcan un descenso en la consideración popular del presidente Mauricio Macri (no así de la gobernadora María Eugenia Vidal), y por ello el operativo seducción choca con una barrera que se hace cada vez más infranqueable.“Nadie va a dar ningún paso en ese sentido en la medida que no venga una recuperación económica y un repunte en la imagen el Presidente por el cual el oficialismo se garantice el triunfo en las elecciones de este año”, reflexionó el mismo alcalde, que acaba de recibir una oferta de traspaso de espacio junto a otros intendentes que forman el mismo grupo.