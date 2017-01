ARDIENTES EN LA PLAYA

La mano juguetona de Lucas Velazco sobre María del Mar

Lucas Velasco y María del Mar Cuello Molar viven un apasionado amor en las playas de Punta del Este. Mirá las fotos cariñosas de la flamante pareja.





La vida quiso que la ex de Matías Alé y el ex de Silvina Escudero (quienes también fueron pareja) se enamoraran y le gritaran al mundo que no les importa para nada el qué dirán.Y tan libre es su amor que se convirtieron en una de las parejas más calientes de las temporada. Sin pruritos, se besan bajo el cálido sol de enero y se miman sin dar crédito a los flashes de los fotógrafos.Tanta es la pasión, la piel, el deseo siempre encendido entre ellos que no pueden evitar tocarse ni siquiera ante la atenta mirada de los turistas.Fue por eso que los pescaron infraganti: él con la manito sobre la cola de su novia ¿Cómo resistirse a esa microtanga, no?