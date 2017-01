BRASIL

La habilidad desconocida de Juana Viale en la playa

La nieta de Mirtha Legrand disfruta de unas vacaciones en Brasil y demuestra a través de las redes sociales, su habilidad con el surf.

Gozando! @maicolsantosami #lasnancysurftrip #teammaicol #focusonthemission Una foto publicada por Juana Viale (@juanavialeoficial) el 12 de Ene de 2017 a la(s) 8:18 PST

El mejor del mundo mundial!!! No solo transmitía conocimiento, si no pasión, amor y felicidad! @maicolsantosami @achustine #lasnancysurftrip Una foto publicada por Juana Viale (@juanavialeoficial) el 11 de Ene de 2017 a la(s) 6:27 PST

Pegando ola! @maicolsantosami @camilacassiasurf #teammaicol Un vídeo publicado por Juana Viale (@juanavialeoficial) el 31 de Dic de 2016 a la(s) 12:21 PST

"Gozando" fue la palabra que escribió Juana Viale desde Praia de Itamambuca, Brasil, en su cuenta de Instagram para ilustrar la imagen. Junto a esta, una serie de hashtag y la mención al deportista Maicol Santos quien, evidentemente, fue quien le tomó la foto: sobre una tabla, la actriz muestras sus destrezas (hasta ahora ocultas) para el surf.Este hobbie desconocido no parece demasiado desligado a lo que su personalidad: intrépida y reacia a los medios. Y Juanita ya no es Juanita: hoy, con 34 años, es toda una mujer, sin embargo eso no la tiene mal; conserva un cuerpazo y no teme en mostrarlo en las redes sociales y seducir a todo el mundo con esa exhibición. Pero también disfruta del momento y se da el lujo de practicar los deportes más extremos, como el surf. De eso se trata, como puso ella, de gozar.¡Mirá!