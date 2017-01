DE CARA A LAS LEGISLATIVAS

Cambiemos agranda su grieta entre los que cazan peronistas y los que no: fotos, retos y chicanas

"¿Salir a cazar a intendentes? No, para nada. El ministro de Gobierno Joaquín De la Torre dejó en claro que no es momento para ampliar Cambiemos y hasta se mostró molesto por el juego y las declaraciones de algunos dirigentes del espacio.





"De nada sirve si se da en circunstancias pre electorales, donde los cambios se dan en torno a negociaciones que muchas veces no están ceñidas por la convicción. Queremos trabajar en conjunto con todos, sin importar el color político", dijo el ex mandamás de San Miguel."Ampliar la base de sustentación del espacio no necesariamente se da con la llegada de nuevos dirigentes", planteó De la Torre.El funcionario bonaerense sostuvo que "estamos convencidos de que cada uno, desde su lugar de pertenencia, puede aportar mucho a la causa que debe unirnos como políticos, que es el bien común y llevar una mejor calidad de vida a todos los ciudadanos"."En eso estamos trabajando con la Gobernadora María Eugenia Vidal y con los 135 intendentes de la Provincia de Buenos Aires", finalizó.En el mismo sentido se pronunció el presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Mosca, quien ante La Tecla dijo que "a veces el momento para ampliar no es el año electoral. Ahora necesitamos fortalecernos y consolidarnos en el Gobierno. Tenemos un desafío enorme en términos electorales y quizá no sea el momento para ampliar Cambiemos".El mensaje, claramente, es para el monzonismo, para Rogelio Frigerio y los suyos, que sí andan con ganas de sumar, y sobre todo a dirigentes de raigambre peronista, como ellos mismos."Hay intendentes muy interesantes por su forma de ver la política que se asimilan a la de Cambiemos. No podemos excluir a alguien por su origen partidario. Cambiemos tiene que evolucionar y en esta evolución tiene que ser más amplio e incorporar a peronistas que tengan buena gestión", dijo el subsecretario de Asuntos Municipales nacional, Lucas Delfino.Y el Viceministro del Interior, Sebastián García De Luca, insiste con las fotos con jefes comunales de extracción justicialista, que a poco de sacada se convierte en un rumor, en una versión, en una posibilidad de pase.Sucedió ayer con Alexis Guerrera, de General Pinto, en este momento en el massismo, pero proveniente del kirchnerismo. ¿Se pasa a Cambiemos? "No, por ahora", contestan desde la Casa Rosada, y entre risas dicen "no digamos nada, a ver si se enoja Joaquín (De la Torre).Vale destacar en este caso que fue el propio jefe comunal el que dio a conocer el encuentro a través de las redes sociales. "Con @SebastiangdlCh , Secre de Interior de la Nación, planificando nuevas obras y servicios para Gral Pinto y sus comunidades #pintocrece", manifestó en TW el alcalde.Unos días antes, también con García De Luca como protagonista, se habló de la posibilidad de salto del peronista de Carlos Casares, Walter Torchio, aunque él mismo, en diálogo con este medio, se encargó de echar por tierra los rumores.“No”, contestó rotundamente a la pregunta de LaTecla.Info. “Tengo muy buena relación con el gobierno provincial y nacional. Por el momento no encuentro una razón por la cual debería cambiar”, argumentó el intendente.En esta línea, destacaba que la gobernadora María Eugenia Vidal “tiene la intención de tener un candidato propio del PRO. Yo me siento cómodo donde estoy. Reconozco que soy bien atendido, que tengo buenas respuestas ante temas demorados, pero eso no implica que me esté pasando”.“El peronismo es un lugar que me identifica a partir de políticas de inclusión, obras publicas y políticas sociales que son importantes, como educación y salud, que se trabajan de manera trasversal”, respondió ante la consulta de qué tan cómo se encontraba en el espacio que hoy integra.Más allá de la negativa, que prácticamente no viene el caso, las versiones habían salido desde el refugio de Frigerio, desde donde en voz baja, soltaron: "Torchio se acerca a Cambiemos". Al instante hicieron circular la foto de García De Luca con el mandamás de la cuarta.Apenas va casi la mitad del primer mes del año y las jugadas y estrategias políticas del oficialismo empiezan a salir a la luz. Algunas maniobras parecen burdas, al igual que las peleas y los intentos de disimular esas mismas peleas. El 2017 arrancó con todo y se está poniendo lindo. Y eso que para votar todavía falta mucho. O no.