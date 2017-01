INSÓLITO

Flor Peña la pornostar más buscada en la web: el ranking

Pasaron 5 años del video hot, pero sigue dando que hablar. En un informe anual de estadísticas realizado por Pornhub, uno de los sitios más populares de videos porno del mundo, hay un apartado sobre las tendencias de los consumidores argentinos.En el ranking de actrices porno más buscadas en su sitio hay un dato curioso que no puede pasar desapercibido: entre la docena de pornstars hay una que no lo es que es Florencia Peña.Luego, en otro listado, Pornhub muestra a las 15 actrices dedicadas al entretenimiento para adultos más buscadas por los internautas. El dato curioso es que en el puesto número 6 figura Florencia Peña quien, claro, no se dedica a la industria XXX.La actriz de “Quiero vivir a tu lado“, la nueva tira producida por Pol-ka, figura debajo de reconocidas actrices porno como Lisa Ann, Mia Khalifa y Sasha Grey (las tres actualmente alejadas de la industria)Enterada, Florencia expresó en Twitter: “Me vuelvo lacaaaaaa!!!”.Recordemos que en 2012 se filtró un video de Peña teniendo relaciones sexuales con Mariano Otero, su por entonces marido. El video, que fue cortado y filtrado en partes como si fuera una saga, se viralizó en las redes y fue furor.Tiempo atrás, Peña había declarado sentirse “devastada” por la situación, por la violación de su intimidad. Con el pasar de los años, la actriz usó el humor para poder seguir. “Soy como Harry Potter“, dijo en 2015, tras la aparición de una quinta parte de su filmación.