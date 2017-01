[FOTOS]

La China Suárez y Vicuña de vacaciones con los niños en Chile

La pareja disfruta de las playas del país trasandino en familia. En las redes sociales, Benja y la China compartieron algunas imágenes.

Familia @delsey_argentina Vacaciones ✨ Una foto publicada por China Suarez (@sangrejaponesa) el 4 de Ene de 2017 a la(s) 2:37 PST

🍃🍂🌱✨❤️ @rickysarkany Una foto publicada por China Suarez (@sangrejaponesa) el 7 de Ene de 2017 a la(s) 5:49 PST

🍃🍂🍃🌊 @pantenear @malapeluqueria @juanmacativa Una foto publicada por China Suarez (@sangrejaponesa) el 9 de Ene de 2017 a la(s) 7:43 PST

✨ Una foto publicada por China Suarez (@sangrejaponesa) el 9 de Ene de 2017 a la(s) 2:26 PST

Mi amor Una foto publicada por China Suarez (@sangrejaponesa) el 12 de Ene de 2017 a la(s) 7:10 PST

Papá chocho. Un vídeo publicado por Benjamín Vicuña (@benjavicunamori) el 12 de Ene de 2017 a la(s) 2:51 PST

Luego de haber paseado su amor por París, Uruguay y México, Eugenia Suárez y Benjamín Vicuña hicieron escala en Chile, la tierra natal del ex de Pampita. Pero esta vez, no fue un viaje de pareja, sino que ambos estuvieron con sus hijos.La China, junto a Rufina (la niña que tuvo junto a Nicolás Cabré), y Vicuña con Bautista, Beltrán y Benicio, se instalaron en la costa del país trasandino y se divirtieron en la playa.Claro que el viaje no fue exclusivamente de placer, ya que la actriz grabó su participación como jurado del ciclo ¿Quién dice la verdad? para la televisión chilena.No obstante, la China compartió en Instagram algunas imágenes de ella y del galán en cada momento que pudieron disfrutar del sol y la arena del país trasandino.¡Mirá!