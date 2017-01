FELICIDAD

Menéndez fue papá de una nena a la que le costará tener novio

El intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, se convirtió hace apenas unos días en el papá de Sofía, una hermosa beba que al parecer, cuando llegue a la adolescencia, no la tendrá nada fácil a la hora de conseguir novio

Para demostrar su alegría subió vaeris fotos a las redes sociales, las cuales acompañó de un simpático texto en el que anuncia que "ya he encargado arco, flechas, lanzas, hachas, espadas, ametralladoras y aparatos bélicos acordes a la defensa de una niña de estas característica".EL TEXTO COMPLETOQueridos amigos... les presento a mi Hija... Sofía Menéndez... nació por cesárea hoy a las 03.44 hs., peso 2,695 kg...Tiene nombre de Reina, pero en su pecho late un corazón de puro barrio merlense...La vida siempre se abre camino ante cualquier adversidad... porque la vida siempre es más fuerte...Y así lo hizo Sofi... aún cuando no tenía sentido de su propia existencia, enfrentando juicios, prejuicios y condenas sin sentido... sin detenerse ante nada, sin darse por aludida... como hacen quienes tienen la personalidad necesaria para adueñarse de su destino...Y la vida siempre triunfa...Bebé y mamá se encuentran en perfecto estado de salud gracias a Dios y al Dr Marcelo Cimmarusti, Laura Perez y a todo el equipo de la Clínica La Trinidad de Ramos Mejía a quienes agradezco profundamente la profesionalidad y el humanismo con que han actuado en esta madrugada....Características principales de mi recién nacida: flaquita, morocha argentina, de cabellos ensortijados, de labios grandes y carnosos...Antes de terminar este primer informe solo me resta advertirles a todos mis amigos y conocidos padres de varones que se abstengan de alardear de la condición de virilidad de sus hijos...Sofía tendrá una vida sentimental y sexual plena... pero recién después de haber cumplido cuanto menos 30 años...No me obliguen a ser como Herodes y mandarlos a todos a salvarse a Belén...Ya he encargado arco, flechas, lanzas, hachas, espadas, ametralladoras y aparatos bélicos acordes a la defensa de una niña de estas características....Quedan todos ustedes perfectamente notificados...#Santi&Sofi#AmorDelBueno#AmorEterno