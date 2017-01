FOTOS ULTRA HOT

Famosa calienta Instagram desde las sierras cordobesas

Claudia Ciardone oficializó romance y no deja de mostrarse sensual en las redes sociales.

Claudia Ciardone es una de las mujeres que incendia Carlos Paz. Y para ratificar eso, la vedette de la comedia Citas peligrosas lo hace saber a través de las redes sociales, en donde además presentó a su flamante pareja, un empresario zapatero de 46 años llamado Fernando.Después de afianzar su amor hace algunos meses, recién ahora decidieron mostrarse en público. “A Fernando lo conocí por un amigo en común que nos presentó y desde ese día no nos separamos más”, indicó sobre su amor, que es padre de tres hijos.“Es la persona que esperé toda mi vida, compañero, me escucha, me cuida, me protege”, confesó Ciardone que está completamente enamorada.Mirá las últimas imágenes de Ciardone en su cuenta de Instagram: