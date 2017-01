SKI Y RELAX EN ASPEN

Las fotos de Luli Salazar y Martín Redrado mimosos en la nieve

La pareja viajó a la ciudad del estado de Colorado, en Estados Unidos, para hacer practicar deportes invernales y mimarse en la nieve.

7 años despues volvi. Love Aspen! Mañana arrancamos 🎿⛷ Una foto publicada por Luciana Salazar (@salazarluli) el 6 de Ene de 2017 a la(s) 3:13 PST

Primer dia de ski en Snowmass. 🎿⛷ Una foto publicada por Luciana Salazar (@salazarluli) el 7 de Ene de 2017 a la(s) 4:41 PST

Tormenta de nieve hoy en Aspen Highlands ❄️🌨⛷ Una foto publicada por Luciana Salazar (@salazarluli) el 9 de Ene de 2017 a la(s) 2:37 PST

Aspen Mountain! Una foto publicada por Luciana Salazar (@salazarluli) el 10 de Ene de 2017 a la(s) 11:57 PST

A nosotros ni el frio nos inhibe 💑❄️🌨🎿💋🔥 Una foto publicada por Luciana Salazar (@salazarluli) el 11 de Ene de 2017 a la(s) 4:21 PST

Luciana Salazar y Martín Redrado disfrutan de un divertido viaje a Aspen para esquiar y darse todos los gustos en el lujoso hotel donde se hospedan.La explosiva pareja está instalada en el Residenecs at The Little Nell, de cinco acceso, que tiene el diferencial de tener acceso directo a las pistas. Además posee piscinas, spa, y una gran propuesta gastronómica. Una estadía de cinco noches en habitación doble ronda los 81.400 mil pesos, es decir, un promedio de 16.200 pesos la noche.En su cuenta de Instagram, Salazar mostró varias imágenes de sus días de deporte y relax junto al economista, e incluso, en una de ellas, él la está alzando, preparados para lanzarse al centro de ski Snowmass. "Siete años después volví. ¡Love Aspen! Mañana arrancamos. Primer día de ski en Snowmass", comentó la vedette.En otra imagen, se los ve recostados sobre la nieve con la leyenda "A nosotros ni el frío nos inhibe".¡Mirá!