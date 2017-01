ROMA

Scioli, el primero en reunirse con el Papa en 2017

El Papa Francisco tuvo su primera audiencia del año con un político argentino. El ex candidato a presidente por el Frente para la Victoria aprovechó su viaje a Roma para tener la venia papal antes de las elecciones legislativas.

Daniel Scioli, uno de los posibles candidatos en las próximas elecciones legislativas, no da puntada sin hilo. El 3 de enero, viajó a Roma con su novia Gisela Berger y, a dos días de su cumpleaños, se sacó la primera foto del año con el Papa Francisco.Si bien aún no trascendieron los temas que abordaron en la reunión, el Sumo Pontífice lo recibió en un contexto político convulsionado, a la espera de las definiciones de los candidatos para los comicios. Las consultoras de opinión pública lo ubican a él y a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner como una posible fórmula ganadora en la Provincia de Buenos Aires.La relación entre el Papa y la política argentina ha sido siempre muy significativa. Año a año, los políticos viajan a Italia para sacarse una foto con él y así presumir su respaldo ante la ciudadanía.